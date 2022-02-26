Selin Ciğerci’ye buz kestiren para karşılığı cinsel ilişki sorusu ’beynim gitti’ dedi kilitlenip kaldı! Eski eşi Gökhan Çıra’yla barışmıştı

Selin Ciğerci'den "erkekler sizi neden tercih ediyor?" sorusuna bomba yanıt! Selin Ciğerci Gökhan Çıra ile ilişki ve lüks yaşantısıyla gündeme geliyor. Cinsiyet değiştirme ameliyatı sonrası bambaşka birine dönüşen Selin Ciğerci spor ve diyetle 13 kilo verdi. Yeni imajıyla ve tarzıyla dikkat çeken Selin Ciğerci son olarak Cansu Canan Özgen'in 40 sorusuna yanıt verdi.