Aleyna Kalaycıoğlu'ndan Survivor itirafı! Estetikle kendini değiştiren Aleyna: "Orada özgürlüğün yok..."
Aleyna Kalaycıoğlu'ndan Survivor itirafı! Estetikle kendini değiştiren Aleyna Survivor 2021'in en dikkat çeken isimlerinden biriydi... Aleyna Kalaycıoğlu, verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yarışmayla ilgili anısı ile dikkat çeken Aleyna Kalaycıoğlu Survivor'ın bitmesinin ardından bir süre kendine gelemediğini söyledi ve vaktinin nasıl geçtiğini anlattı.
Aleyna Kalaycıoğlu'ndan Survivor itirafı! Estetikle kendini değiştiren Aleyna, verdiği bir röportajda Survivor anısını anlattı.
"Çünkü 6 aydır yemediğim yemekler önümde. Artık midem acımaya başladı kusmaktan. Bu sefer doldurdum midemi kusmayacağım diye. Nefes alamıyorum. Bir de birleşmede şarkı söyleyeceğim. Şarkım da uzun bir şarkı. Nefesimi içeri çekiyorum. Belli etmemeye çalışıyorum. Dik durmaya çalışıyorum. Orada çok pişman olmuştum o kadar yediğime. Çünkü çok daha iyi söyleyebileceğim şarkıyı batırdım."
"Herkes beğeniyor ama ben beğenmiyorum. Çok daha iyi söyleyebilirdim ama çok yemek yediğim için nefesim kesildi şarkıda. 2-3 kez kusmuştum. Bir de orada dağa taşa kusuyorsun. Peçete istiyorum, ıslak mendille ellerimi siliyorum." diyen Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor'ın bitmesinin ardından bir süre kendine gelemediğini söyledi.
Kalayacıoğlu, "Yarışmadan çıktıktan sonra 6-7 ay kendime gelemedim. Evden çıkmak istemiyorum, insanların içine gitmek istemiyorum, yoruluyorum, sürekli bir uyku hali. Çünkü orada özgürlüğün yok. 7'de uyandırılıyorsun, çantanı alıp safariler ile oradan oraya gidiyorsun, oyun öncesi bekliyorsun... 6 ayım sıfır özgürlükle geçti" dedi.