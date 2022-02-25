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Haberler Magazin Aleyna Kalaycıoğlu'ndan Survivor itirafı! Estetikle kendini değiştiren Aleyna: "Orada özgürlüğün yok..."

Aleyna Kalaycıoğlu'ndan Survivor itirafı! Estetikle kendini değiştiren Aleyna: "Orada özgürlüğün yok..."

Aleyna Kalaycıoğlu'ndan Survivor itirafı! Estetikle kendini değiştiren Aleyna Survivor 2021'in en dikkat çeken isimlerinden biriydi... Aleyna Kalaycıoğlu, verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yarışmayla ilgili anısı ile dikkat çeken Aleyna Kalaycıoğlu Survivor'ın bitmesinin ardından bir süre kendine gelemediğini söyledi ve vaktinin nasıl geçtiğini anlattı.

25.02.2022 13:00 - Son Güncelleme: 25.02.2022 13:00
Aleyna Kalaycıoğlu’ndan Survivor itirafı! Estetikle kendini değiştiren Aleyna: Orada özgürlüğün yok...

Aleyna Kalaycıoğlu'ndan Survivor itirafı! Estetikle kendini değiştiren Aleyna, verdiği bir röportajda Survivor anısını anlattı.

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Aleyna Kalaycıoğlu’ndan Survivor itirafı! Estetikle kendini değiştiren Aleyna: Orada özgürlüğün yok...

"Birleşmeden önce bize büyük bir masa kuruldu. Biz de uzun zamandır midemiz küçüldüğü için yemeğe başladık. Yedim, yedim, yedim ve tuvalete gittim kustum. Geri geldim. Yedim, yedim, yedim ve tuvalete gidip tekrar kustum. Geri geldim. Çünkü göz doymuyor. Sürekli o tadı istiyorum."

Aleyna Kalaycıoğlu’ndan Survivor itirafı! Estetikle kendini değiştiren Aleyna: Orada özgürlüğün yok...

"Çünkü 6 aydır yemediğim yemekler önümde. Artık midem acımaya başladı kusmaktan. Bu sefer doldurdum midemi kusmayacağım diye. Nefes alamıyorum. Bir de birleşmede şarkı söyleyeceğim. Şarkım da uzun bir şarkı. Nefesimi içeri çekiyorum. Belli etmemeye çalışıyorum. Dik durmaya çalışıyorum. Orada çok pişman olmuştum o kadar yediğime. Çünkü çok daha iyi söyleyebileceğim şarkıyı batırdım."

Aleyna Kalaycıoğlu’ndan Survivor itirafı! Estetikle kendini değiştiren Aleyna: Orada özgürlüğün yok...

"Herkes beğeniyor ama ben beğenmiyorum. Çok daha iyi söyleyebilirdim ama çok yemek yediğim için nefesim kesildi şarkıda. 2-3 kez kusmuştum. Bir de orada dağa taşa kusuyorsun. Peçete istiyorum, ıslak mendille ellerimi siliyorum." diyen Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor'ın bitmesinin ardından bir süre kendine gelemediğini söyledi.

Aleyna Kalaycıoğlu’ndan Survivor itirafı! Estetikle kendini değiştiren Aleyna: Orada özgürlüğün yok...

Kalayacıoğlu, "Yarışmadan çıktıktan sonra 6-7 ay kendime gelemedim. Evden çıkmak istemiyorum, insanların içine gitmek istemiyorum, yoruluyorum, sürekli bir uyku hali. Çünkü orada özgürlüğün yok. 7'de uyandırılıyorsun, çantanı alıp safariler ile oradan oraya gidiyorsun, oyun öncesi bekliyorsun... 6 ayım sıfır özgürlükle geçti" dedi.

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