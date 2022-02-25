Aleyna Kalaycıoğlu'ndan Survivor itirafı! Estetikle kendini değiştiren Aleyna: "Orada özgürlüğün yok..."

"Çünkü 6 aydır yemediğim yemekler önümde. Artık midem acımaya başladı kusmaktan. Bu sefer doldurdum midemi kusmayacağım diye. Nefes alamıyorum. Bir de birleşmede şarkı söyleyeceğim. Şarkım da uzun bir şarkı. Nefesimi içeri çekiyorum. Belli etmemeye çalışıyorum. Dik durmaya çalışıyorum. Orada çok pişman olmuştum o kadar yediğime. Çünkü çok daha iyi söyleyebileceğim şarkıyı batırdım."