Selin Ciğerci’nin yeni evinin kirası dudak uçuklattı! Gökhan Çıra’dan boşanan Selin Ciğerci villasını da uçuk fiyata satışa çıkarttı

Gökhan Çıra ile boşanan Ciğerci'nin boşanma sebebi sık sık merak ediliyordu. Çıra açıklamasında "Selin'le severek boşandık. Her yerde birlikteydik; evde, işte, dışarda... Kıskançlık girdi işin içine. Dostça ayrıldık. Ben başlarda, o sonlarda çok kıskançtı. Düşman değiliz, konuşuyoruz..." demişti.