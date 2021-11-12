Selin Ciğerci'nin yeni evinin kirası dudak uçuklattı! Gökhan Çıra'dan boşanan Selin Ciğerci villasını da uçuk fiyata satışa çıkarttı
Selin Ciğerci'nin yeni evinin kirası dudak uçuklattı! Gökhan Çıra'dan boşanan Selin Ciğerci villasını da uçuk fiyata satışa çıkarttı, gündeme bomba gibi düştü. 2019 yılında nikah masasına oturan Selin Ciğerci ile eski futbolcu Gökhan Çıra, evliliklerini 10 Eylül 2021 tarihinde, anlaşmalı olarak tek celsede sonlandırmıştı. İkili mal varlıklarını bölüşmüş ve işlerini ortaklaşa yapmaya da devam etme kararı vermişti. İşte sık sık adından söz ettiren Selin Ciğerci'nin yeni evinin kirası ve eski villasının satış fiyatı...
12.11.2021 14:15
- Son Güncelleme: 12.11.2021 14:23
YENİ EVİNİN KİRASI DUDAK UÇUKLATTI!
Selin Ciğerci'nin yeni evinin kirası dudak uçuklattı! Gökhan Çıra'dan boşanan Selin Ciğerci villasını da uçuk fiyata satışa çıkarttı... 2019 yılında nikah masasına oturan Selin Ciğerci ile eski futbolcu Gökhan Çıra, evliliklerini 10 Eylül 2021 tarihinde, anlaşmalı olarak tek celsede sonlandırmıştı. İkili mal varlıklarını bölüşmüş ve işlerini ortaklaşa yapmaya da devam etme kararı vermişti.
Gökhan Çıra ile boşanan Ciğerci'nin boşanma sebebi sık sık merak ediliyordu. Çıra açıklamasında "Selin'le severek boşandık. Her yerde birlikteydik; evde, işte, dışarda... Kıskançlık girdi işin içine. Dostça ayrıldık. Ben başlarda, o sonlarda çok kıskançtı. Düşman değiliz, konuşuyoruz..." demişti.