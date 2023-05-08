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Haberler Magazin Selin Ciğerci'nin poposu açıkta kaldı! Öyle bir şey giydi ki görenler şaşkına döndü herkes dönüp bir daha baktı: "Gördüğüm şey doğru mu?"

Selin Ciğerci'nin poposu açıkta kaldı! Öyle bir şey giydi ki görenler şaşkına döndü herkes dönüp bir daha baktı: "Gördüğüm şey doğru mu?"

Selin Ciğerci'nin poposu açıkta kaldı! Öyle bir şey giydi ki görenler şaşkına döndü, herkes dönüp bir daha baktı. 2022 yılında Selin Ciğerci ile iki kez evlenip boşanan ve geçtiğimiz aylarda sevgilisine evlilik teklifi eden Gökhan Çıra Instagram'dan baba olduğunu duyurunca herkes büyük bir şok yaşadı. Gökhan Çıra'nın kızının annesi kim merak edilirken Selin Ciğerci'den 'anne oldum' paylaşımı geldi. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ikiliden Selin Ciğerci bazı yerleri transparan olan kıyafetiyle poz verdi, herkes şaşkına döndü.

08.05.2023 12:32 - Son Güncelleme: 08.05.2023 13:01
Selin Ciğerci’nin poposu açıkta kaldı! Öyle bir şey giydi ki görenler şaşkına döndü herkes dönüp bir daha baktı: Gördüğüm şey doğru mu?

"GÖRDÜĞÜM ŞEY DOĞRU MU?"

Selin Ciğerci'nin poposu açıkta kaldı! Öyle bir şey giydi ki görenler şaşkına döndü herkes dönüp bir daha baktı.

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Selin Ciğerci’nin poposu açıkta kaldı! Öyle bir şey giydi ki görenler şaşkına döndü herkes dönüp bir daha baktı: Gördüğüm şey doğru mu?

Selin Ciğerci, 2019 yılında hayatını birleştirdiği eski futbolcu Gökhan Çıra ile anlaşmalı olarak, 10 Eylül 2021 tarihinde Beykoz Adliyesi'nde resmi olarak yollarını ayırmıştı.

Selin Ciğerci’nin poposu açıkta kaldı! Öyle bir şey giydi ki görenler şaşkına döndü herkes dönüp bir daha baktı: Gördüğüm şey doğru mu?

2022 senesinin ilk haftalarında tekrar görüştüklerini açıklayan ünlü çift, ikinci kez evlenmişti. Evliliklerinde aradıklarını bulamayan çift kısa süre sonra yeniden boşandı. Taşıyıcı anne yoluyla evlat sahibi olan ikili farklı insanlarla ilişkileriyle gündeme geliyordu.

Selin Ciğerci’nin poposu açıkta kaldı! Öyle bir şey giydi ki görenler şaşkına döndü herkes dönüp bir daha baktı: Gördüğüm şey doğru mu?

Özel hayatı takipçileri tarafından yakından takip edilen Selin Ciğerci, YouTube'da yayınlanan bir programın konuğu oldu geçtiğimiz günlerde. Ciğerci'nin 15 saniyelik story karşılığında kazandığı ücret adeta dudak uçuklattı. Ciğerci story ücretinin 150 bin TL'ye kadar çıkabildiğini söyledi.

Selin Ciğerci’nin poposu açıkta kaldı! Öyle bir şey giydi ki görenler şaşkına döndü herkes dönüp bir daha baktı: Gördüğüm şey doğru mu?

Paylaşımlarıyla dikkat çeken Selin Ciğerici'nin transparan kıyafeti olay oldu.

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