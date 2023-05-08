Selin Ciğerci'nin poposu açıkta kaldı! Öyle bir şey giydi ki görenler şaşkına döndü herkes dönüp bir daha baktı: "Gördüğüm şey doğru mu?"
Selin Ciğerci'nin poposu açıkta kaldı! Öyle bir şey giydi ki görenler şaşkına döndü, herkes dönüp bir daha baktı. 2022 yılında Selin Ciğerci ile iki kez evlenip boşanan ve geçtiğimiz aylarda sevgilisine evlilik teklifi eden Gökhan Çıra Instagram'dan baba olduğunu duyurunca herkes büyük bir şok yaşadı. Gökhan Çıra'nın kızının annesi kim merak edilirken Selin Ciğerci'den 'anne oldum' paylaşımı geldi. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ikiliden Selin Ciğerci bazı yerleri transparan olan kıyafetiyle poz verdi, herkes şaşkına döndü.
08.05.2023 12:32 - Son Güncelleme: 08.05.2023 13:01
"GÖRDÜĞÜM ŞEY DOĞRU MU?"
Selin Ciğerci'nin poposu açıkta kaldı! Öyle bir şey giydi ki görenler şaşkına döndü herkes dönüp bir daha baktı.
Özel hayatı takipçileri tarafından yakından takip edilen Selin Ciğerci, YouTube'da yayınlanan bir programın konuğu oldu geçtiğimiz günlerde. Ciğerci'nin 15 saniyelik story karşılığında kazandığı ücret adeta dudak uçuklattı. Ciğerci story ücretinin 150 bin TL'ye kadar çıkabildiğini söyledi.