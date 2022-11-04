9 yıllık eşinden iki kez boşanan Selin Ciğerci'ni babası bakın ne iş yapıyormuş! Duyan önünde ceketini ilikliyor! "Beni evden attı.."
Ameliyatla kadın olan Selin Ciğerci Bebek Okan adıyla ünlenmişti. Ciğerci sosyal meydya paylaşımlarıyla gündemden düşmemeye devam ediyor. Eşi Gökhan Çıra'dan ikinci kez ayrılmasının ardından sık sık Ciğerci hakkında detaylar araştırılıyor. Eski ismi Bebek Okan olan Selin Ciğerci'nin babasıının mesleği ise şoke etti. Katıldığı bir programda babasının onu sildiğini ve evlatlıktan reddettğini açıklayan Selin Ciğerci'nin babasıyla arası şimdilerde çok iyi görünüyor. İşte Selin Ciğerci'nin babası ve hakkında tüm detaylar...
04.11.2022 12:17 - Son Güncelleme: 04.11.2022 12:17
Ciğerci'nin babası da ünlü bir hazır giyim markasının sahibi. Düğün öncesi baba evinden davul ve zurna ile ayrılan Selin Ciğerci'ye babası, gelenek olan kırmızı kuşak yerine, göz kamaştıran altın kemer takmıştı.
SELİN CİĞERCİ'NİN BABASININ MESLEĞİ NE?
Baba tarafından Konyalı, anne tarafından Kastamonulu olan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin geçmişte oldukça yoksulmuş. Ancak Ciğerci'nin babasının, ünlü hazır giyim devini satın almasıyla, bir anda hayatlarının değiştiği öne sürüldü. Ancak bu bu firmanın ismi bilinmiyor.