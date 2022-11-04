9 yıllık eşinden iki kez boşanan Selin Ciğerci'ni babası bakın ne iş yapıyormuş! Duyan önünde ceketini ilikliyor! "Beni evden attı.."

5 YIL KONUŞMADIK

"Erkek kardeşimin eşi vesile oldu bu duruma. Babamı da çağırdı ve ben yıllar sonra evime gittim. Babamın bana attığı bakışı unutamıyorum. Üzerimde bir eşofman takımı vardı, mini etek falan giymemiştim. Bana, 'bunun için mi beş yıl beni görmedin' dedi."