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Haberler Magazin 9 yıllık eşinden iki kez boşanan Selin Ciğerci'ni babası bakın ne iş yapıyormuş! Duyan önünde ceketini ilikliyor! "Beni evden attı.."

9 yıllık eşinden iki kez boşanan Selin Ciğerci'ni babası bakın ne iş yapıyormuş! Duyan önünde ceketini ilikliyor! "Beni evden attı.."

Ameliyatla kadın olan Selin Ciğerci Bebek Okan adıyla ünlenmişti. Ciğerci sosyal meydya paylaşımlarıyla gündemden düşmemeye devam ediyor. Eşi Gökhan Çıra'dan ikinci kez ayrılmasının ardından sık sık Ciğerci hakkında detaylar araştırılıyor. Eski ismi Bebek Okan olan Selin Ciğerci'nin babasıının mesleği ise şoke etti. Katıldığı bir programda babasının onu sildiğini ve evlatlıktan reddettğini açıklayan Selin Ciğerci'nin babasıyla arası şimdilerde çok iyi görünüyor. İşte Selin Ciğerci'nin babası ve hakkında tüm detaylar...

takvim.com.tr
04.11.2022 12:17 - Son Güncelleme: 04.11.2022 12:17
Selin Ciğerci’ni babası bakın ne iş yapıyormuş! Duyan önünde ceketini ilikliyor! Beni evden attı..

Selin Ciğerci son zamanların en çok konuşan fenomenleri arasında yer alıyor.

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Selin Ciğerci’ni babası bakın ne iş yapıyormuş! Duyan önünde ceketini ilikliyor! Beni evden attı..

Ünlü fenomen cinsiyet değiştirme sürecinde babasının kendisini evden attığını ve evlatlıktan reddetttiğini açıklamıştı.Ciğerci babasıyla yaşadıklarını şöyle anlatıyor;

Selin Ciğerci’ni babası bakın ne iş yapıyormuş! Duyan önünde ceketini ilikliyor! Beni evden attı..

5 YIL KONUŞMADIK

"Erkek kardeşimin eşi vesile oldu bu duruma. Babamı da çağırdı ve ben yıllar sonra evime gittim. Babamın bana attığı bakışı unutamıyorum. Üzerimde bir eşofman takımı vardı, mini etek falan giymemiştim. Bana, 'bunun için mi beş yıl beni görmedin' dedi."

Selin Ciğerci’ni babası bakın ne iş yapıyormuş! Duyan önünde ceketini ilikliyor! Beni evden attı..

Ciğerci'nin babası da ünlü bir hazır giyim markasının sahibi. Düğün öncesi baba evinden davul ve zurna ile ayrılan Selin Ciğerci'ye babası, gelenek olan kırmızı kuşak yerine, göz kamaştıran altın kemer takmıştı.

Selin Ciğerci’ni babası bakın ne iş yapıyormuş! Duyan önünde ceketini ilikliyor! Beni evden attı..

SELİN CİĞERCİ'NİN BABASININ MESLEĞİ NE?

Baba tarafından Konyalı, anne tarafından Kastamonulu olan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin geçmişte oldukça yoksulmuş. Ancak Ciğerci'nin babasının, ünlü hazır giyim devini satın almasıyla, bir anda hayatlarının değiştiği öne sürüldü. Ancak bu bu firmanın ismi bilinmiyor.

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