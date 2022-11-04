Hazar Ergüçlü transparan elbisesiyle olay! İç çamaşırıyla ağızları açık bıraktı görenler: "Sevgilisi beğendi kesin bu kombini"
Hazar Ergüçlü transparan elbisesiyle olay! İç çamaşırıyla ağızları açık bıraktı görenler,"Sevgilisi beğendi kesin bu kombini" , "Çok kötü bir kıyafet" yorumları yaptı. Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy'un baş rol paylaştığı Medcezir dizisinde canlandırdığı Eylül karakteri ile hafızalara kazınan 30 yaşındaki Hazar Ergüçlü, bir davette tercih ettiği kombini ile sosyal medyayı salladı. Ergüçlü'nün transparan elbisesi ve görünen iç çamaşırları yorum yağmuruna tutudlu.
04.11.2022 11:45 - Son Güncelleme: 04.11.2022 11:53
"SEVGİLİSİ BEĞENDİ KESİN BU KOMBİNİ"
Hazar Ergüçlü transparan elbisesiyle olay! İç çamaşırıyla ağızları açık bıraktı görenler şaşkına döndü.
Bir sosyal medya kullanıcısının, "Sevgilisi beğendi kesin bu kombini" yorumunun ardından Hazar Ergüçlü'nün sevgilisinin kim olduğu merak konusu oldu.