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Haberler Magazin Hazar Ergüçlü transparan elbisesiyle olay! İç çamaşırıyla ağızları açık bıraktı görenler: "Sevgilisi beğendi kesin bu kombini"

Hazar Ergüçlü transparan elbisesiyle olay! İç çamaşırıyla ağızları açık bıraktı görenler: "Sevgilisi beğendi kesin bu kombini"

Hazar Ergüçlü transparan elbisesiyle olay! İç çamaşırıyla ağızları açık bıraktı görenler,"Sevgilisi beğendi kesin bu kombini" , "Çok kötü bir kıyafet" yorumları yaptı. Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy'un baş rol paylaştığı Medcezir dizisinde canlandırdığı Eylül karakteri ile hafızalara kazınan 30 yaşındaki Hazar Ergüçlü, bir davette tercih ettiği kombini ile sosyal medyayı salladı. Ergüçlü'nün transparan elbisesi ve görünen iç çamaşırları yorum yağmuruna tutudlu.

04.11.2022 11:45 - Son Güncelleme: 04.11.2022 11:53
Hazar Ergüçlü transparan elbisesiyle olay! İç çamaşırıyla ağızları açık bıraktı görenler: Sevgilisi beğendi kesin bu kombini

"SEVGİLİSİ BEĞENDİ KESİN BU KOMBİNİ"

Hazar Ergüçlü transparan elbisesiyle olay! İç çamaşırıyla ağızları açık bıraktı görenler şaşkına döndü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hazar Ergüçlü transparan elbisesiyle olay! İç çamaşırıyla ağızları açık bıraktı görenler: Sevgilisi beğendi kesin bu kombini

Medcezir dizisi ile üne kavuşan ve ardından Kuzey Güney adlı dizide canlandırdığı 'Simay' karakteri ile televizyonda görmeye başladığımız Hazal Ergüçlü, Instagram hesabını aktif kullanan ünlüler arasında.

Hazar Ergüçlü transparan elbisesiyle olay! İç çamaşırıyla ağızları açık bıraktı görenler: Sevgilisi beğendi kesin bu kombini

Önceki akşam katıldığı bir davetten fotoğraflar paylaşan Hazar Ergüçlü'yü görenler şoke oldu.

Hazar Ergüçlü transparan elbisesiyle olay! İç çamaşırıyla ağızları açık bıraktı görenler: Sevgilisi beğendi kesin bu kombini

Siyah tül elbisenin altına giydiği parlak iç çamaşırı ile gördüğümüz ünlü oyuncuya sosyal medyada yorum yağdı.

Hazar Ergüçlü transparan elbisesiyle olay! İç çamaşırıyla ağızları açık bıraktı görenler: Sevgilisi beğendi kesin bu kombini

Bir sosyal medya kullanıcısının, "Sevgilisi beğendi kesin bu kombini" yorumunun ardından Hazar Ergüçlü'nün sevgilisinin kim olduğu merak konusu oldu.

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