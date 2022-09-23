Selena’nın sırra kadem basan Selin'i Cansu Demirci yıllar sonra ortaya çıktı! Son haline bakın! Sinem Kobal’ın biricik rol arkadaşı...
Selena'nın sırra kadem basan Selin'i Cansu Demirci yıllar sonra ortaya çıktı! Başrolünü Sinem Kobal'ın üstlendiği Selena dizisinde Selin karakterini canlandıran Cansu Demirci, yıllar sonra ortaya çıktı. Bir dönemin unutulmaz dizisi Selena'nın ardından adeta sırra kadem basan Demirci'nin son hali ise sosyal medyayı ikiye böldü. Bir kısım "Hiç değişmemiş" derken bir kısmı ünlü ismi tanıyamadıklarını dile getirdi. İşte Selena'nın güzeller güzeli Selin'i Cansu Demirci'nin son hali...
23.09.2022 19:15 - Son Güncelleme: 23.09.2022 19:15
2006-2009 yılları arasında yayınlanan fantastik çocuk dizisi Selena, hem senaryosu hem de oyuncu kadrosuyla senelerce adından söz ettirdi.
Geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizi, şimdi ise Selin karakterini canlandıran Cansu Demirci'nin son haliyle gündem oldu.
Cansu Demirci, yıllar sonra ortaya çıktı. Selena'nın ardından adeta sırra kadem basan Demirci'nin son hali ise sosyal medyayı ikiye böldü.