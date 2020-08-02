Selena dizisiyle tanınan Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal'ın son hali... 'Annelik daha bir güzelleştirmiş'
Selena dizisi ile tanıdığımız oyuncu Sinem Kobal hamileliğinde 7. aya giriyor. Atv ekranlarında yayınlanan dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal, Instagram'dan yeni paylaşımda bulundu. Hamileliği boyunca karnını gizleyen Sinem Kobal'ın fotoğrafına beğeni ve yorum yağmuru yağdı. 32 yaşındaki anne adayı Sinem Kobal'ın fotoğrafını görenler, 'Ufak ufak yüzünde belirtiler başlamış, burnu şişmiş', 'Çok güzelsin Sinem', 'Annelik daha bir güzelleştirmiş' şeklinde yorumlarda bulundu. İşte Selena dizisi ile tanıdığımız Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal'ın son hali...
Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü model Miranda Kerr'in fotoğrafına photoshop yaparak Sinem Kobal'ın hamile halini hayal etmeyen çalışan hayranlarına, ünlü oyuncudan yeni paylaşım geldi. Hamileliğinde 7. ayına giren Sinem Kobal'ın son haline beğeni ve yorum yağdı. Hamileliği boyunca karnını sosyal medyada göstermeyen Sinem Kobal'a, 'Annelik daha bir güzelleştirmiş' şeklinde yorumlar geldi. İşte Selana dizisi ile tanıdığımız Kenan İmirzalıoğlu'un güzeller güzeli eşi Sinem Kobal'ın son hali ve yıllar içerisindeki değişimi...