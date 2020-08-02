Haberler Galeri Magazin Selena dizisiyle tanınan Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal'ın son hali... 'Annelik daha bir güzelleştirmiş'

Selena dizisiyle tanınan Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal'ın son hali... 'Annelik daha bir güzelleştirmiş'

Selena dizisi ile tanıdığımız oyuncu Sinem Kobal hamileliğinde 7. aya giriyor. Atv ekranlarında yayınlanan dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal, Instagram'dan yeni paylaşımda bulundu. Hamileliği boyunca karnını gizleyen Sinem Kobal'ın fotoğrafına beğeni ve yorum yağmuru yağdı. 32 yaşındaki anne adayı Sinem Kobal'ın fotoğrafını görenler, 'Ufak ufak yüzünde belirtiler başlamış, burnu şişmiş', 'Çok güzelsin Sinem', 'Annelik daha bir güzelleştirmiş' şeklinde yorumlarda bulundu. İşte Selena dizisi ile tanıdığımız Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal'ın son hali...

02.08.2020 18:43 - Son Güncelleme: 02.08.2020 18:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





