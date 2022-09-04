Selen Görgüzel 'beni aramadı' demişti! Hamdi Alkan'ın biricik kızı Zeynep Alkan sosyal medyaya küstü! Aşkını Hollanda'da bırakan Zeynep...

Sosyal medya hesaplarından iddialı paylaşımlarıyla tanınan Zeynep Alkan, sonunda 'kusursuz güzellik' dayatmasına isyan ederek sosyal medyadan uzaklaştığın itiraf etti. Ünlü yönetmen Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, 2021'de yüzünde aniden çıkan sivilceler nedeniyle bir dönem dışarı bile çıkmadığını hatırlatarak, ''Sosyal medya dediğimiz şey kimsenin gerçek hayatı değil ki. Herkes en iyi güzel halini en fit halini paylaşıyor. '' dedi. Yeni görüntüsüyle ilgili "Çok şükür atlattım, şu an için bir sıkıntı yok gördüğünüz gibi" ifadelerini kullandı. İşte 23 yaşındaki güzelin son hali...