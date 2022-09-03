Herkes yüzük fotoğraflarını merak etti! Merve Boluğur evleniyor sevgilisi DJ Mert Aydın’dan sürpriz evlilik teklifi!

Son dakika: Ünlü oyuncu Merve Boluğur'dan hayranlarını şaşırtacak karar! Bir süredir DJ Mert Aydın'la birlikte olan 34 yaşındaki oyuncu evleniyor. Bugün sevgilisinden evlilik teklifi alan Boluğur 'Benimle Evlenir misin?' sorusuna 'Evet' yanıtını verdi. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu en mutlu anını da takipçileriyle paylaştı. Boluğur, geçtiğimiz günlerde kendisine yöneltilen Murat Dalkılıç sorusuna tepki göstermişti. Sevgilisinin yanında eski eşi sorulunca çılgına dönen ünlü isim "Ne kadar çirkin bir hareket bu ne kadar çirkin. Yanımda erkek arkadaşım var sorunun farkında mısın? Soru sormayı öğren öyle gel! Yanımda sevgilim" diyerek tepki göstermişti. İşte Merve Boluğur'un yüzüğü ile ilk paylaşımı...

Merve Boluğur 'evet kocam' diyerek paylaştı! İşte sevgilisi Mert Aydın'dan evlilik teklifi aldığı anlar | VİDEO