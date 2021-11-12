Selçuk Tektaş'ın vefatıyla sarsılan Alişan’ın acısı dinmiyor! Yaşadığı zor günleri anlattı hem ağladı hem ağlattı
Selçuk Tektaş'ın vefatıyla sarsılan Alişan'ın acısı dinmiyor! Ünlü türkücü Alişan, aynı zamanda menajerliğini de yapan kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybetmişti. Kardeşinin acı haberiyle sarsılan Alişan, yaşadığı zorlu süreci bir magazin programında gözyaşları içinde anlattı. Ardında iki kız çocuğu ve gözü yaşlı bir eş bırakan Selçuk Tektaş'ın emanetlerine gözü gibi bakan ünlü türkücü, hem ağladı hem ağlattı. İşte detaylar...
Ünlü türkücü Alişan, Magazin Masası programına telefon ile bağlandı. Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybettikten sonra yaşadığı süreci gözyaşları içinde anlattı.
4 ay önce kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan, acı kaybının ardından hala günlerin geçmediğini, ailece çok sarsıldıklarını ve ağladıklarını söyledi.
Annesi Suzan Tektaş'ın son durumdan da bahseden Alişan "Psikolojik yardım aldınız mı?" sorusuna, "Annemi bir kez zorla psikoloğa götürdük ama yapacak bir şey yoktu." dedi.
Kendisinin de bu süreçte birkaç kez psikolojik yardım aldığını ekledi.
Kardeşinin acısını atlatamayan Alişan hala gülmekten çekindiğini de dile getirdi.
"Yanlış anlaşılır diye gülmekten çekiniyorum. Hayat devam ediyor, ayakta kalmak zorundayım" dedi.
Zor günlerini anlatırken gözyaşlarına boğulan Alişan'ın o anları sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, ünlü türkücünün acısını paylaşarak "Biz de seninle ağladık" yorumlarında bulundu.