Selami Şahin'in kızı Meryem İrem yeni tarzıyla sosyal medyayı salladı! Mor saçlarıyla artık bambaşka biri...

Türk müziği denince akla gelen ilk isimler arasında yer alıyor Selami Şahin... Eşi Didem Şahin ve çocukları Emirhan, Lider, İrem Şahin ile mutlu bir aileye sahip usta isim şu an 72 yaşında... Selami Şahin'in 23 yaşındaki kızı İrem Şahin sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Yeni tarzıyla dikkat çeken Selami Şahin'in kızının son halini gören takipçileri çok yakıştığını belirtse de, yaşının saç boyatmak için erken olduğunu vurgulayan eleştirel yorumlar da sosyal medyada yerini aldı. İşte saçını mor renge boyatan Selami Şahin'in kızı Meryem İrem Şahin başta olmak üzere ünlülerin çocukları...

28.02.2021 18:00 - Son Güncelleme: 28.02.2021 18:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





