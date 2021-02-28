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Selami Şahin'in kızı Meryem İrem yeni tarzıyla sosyal medyayı salladı! Mor saçlarıyla artık bambaşka biri...

Türk müziği denince akla gelen ilk isimler arasında yer alıyor Selami Şahin... Eşi Didem Şahin ve çocukları Emirhan, Lider, İrem Şahin ile mutlu bir aileye sahip usta isim şu an 72 yaşında... Selami Şahin'in 23 yaşındaki kızı İrem Şahin sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Yeni tarzıyla dikkat çeken Selami Şahin'in kızının son halini gören takipçileri çok yakıştığını belirtse de, yaşının saç boyatmak için erken olduğunu vurgulayan eleştirel yorumlar da sosyal medyada yerini aldı. İşte saçını mor renge boyatan Selami Şahin'in kızı Meryem İrem Şahin başta olmak üzere ünlülerin çocukları...

28.02.2021 18:00 - Son Güncelleme: 28.02.2021 18:30
Selami Şahin'in kızı Meryem İrem yeni tarzıyla sosyal medyayı salladı! Mor saçlarıyla artık bambaşka biri...

Mor saçlarıyla artık bambaşka biri... Selami Şahin'in kızı Meryem İrem Şahin, yeni tarzıyla sosyal medya gündeminde. Saçını mor renge boyatan İrem Şahin'in son hali beğenildi beğenilmesine ama bazı sosyal medya kullanıcılarından eleştirel yorumlar da geldi.

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Selami Şahin'in kızı Meryem İrem yeni tarzıyla sosyal medyayı salladı! Mor saçlarıyla artık bambaşka biri...

Henüz 23 yaşında olan Selami Şahin'in kızı Meryem İrem, farklı tarzıyla sosyal medyanın dikkat çeken isimleri arasında.

Selami Şahin'in kızı Meryem İrem yeni tarzıyla sosyal medyayı salladı! Mor saçlarıyla artık bambaşka biri...

Selami - Didem Şahin çiftinin 32 yıllık evliliklerinden 3 çocukları var. Selami Şahin'in üç çocuğu arasında ise sadece kızı kendine farklı bir meslek seçmiş.

Selami Şahin'in kızı Meryem İrem yeni tarzıyla sosyal medyayı salladı! Mor saçlarıyla artık bambaşka biri...

Büyük oğlu Lider Şahin babasının müzik işleriyle ilgileniyor. Diğer oğlu Emirhan Şahin de babasının menajerliğini yapıyor.

Selami Şahin'in kızı Meryem İrem yeni tarzıyla sosyal medyayı salladı! Mor saçlarıyla artık bambaşka biri...

Selami Şahin'in tek kızı İrem Şahin ise gastronomi eğitimi alıyor. Aşçı olmayı hedefliyor. Eğitim için Türkiye'de bulunan Oliver Tembo ile uzun süredir aşk yaşan Meryem İrem Şahin sevgilisinin memleketine gitmişti.Zambiya'da Oliver Tembo'nun ailesiyle tanışan Meryem İrem Şahin yer sofrasında oturdu, geleneksel lezzetleri elleriyle tatmıştı.