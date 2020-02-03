Sefirin Kızı'nın inatçı Sancar'ı Engin Akyürek eski sevgilisiyle herkesi şoke etti! O da bir oyuncu...

Sefirin Kızı dizisinde Sancar karakteri ile yine milyonları kendisine hayran bırakan başarılı oyuncu Engin Akyürek'in oyunculuğunun dışındaki özellikleri merak ediliyor. Sefirin Kızı dizisinde at binmeyi çok seven ve yalnızca çökertme oynarken diz çöken, dediğim dedik bir adamı canlandıran Engin Akyürek'in özel hayatı hayranları tarafından mercek altına alındı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü mezunu Engin Akyürek'in sevgilisi olup olmadığını araştıran hayranları bu gerçek karşısında şok oldu! 38 yaşındaki Engin Akyürek'in eski sevgilisi de kendisi gibi bir oyuncu. Üstelik güzelliği ile magazin gündeminden düşmüyor. İşte Sefirin Kızı dizisinde Neslihan Atagül ile başrolü paylaşan Engin Akyürek'in eski sevgilisi ve ünlü oyuncu hakkında şaşırtan bilgiler...

03.02.2020 17:47 - Son Güncelleme: 03.02.2020 17:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





