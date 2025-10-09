PODCAST CANLI YAYIN

Sefa Soyalp 2019'da sırra kadem bastı! Yakınları Müge Anlı’da kozlarını paylaştı: Üvey kardeşimi koruyup beni ateşe atıyor!

ATV'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tekrar gündeme gelen Sefa Soyalp vakası, ürpertici ayrıntılarıyla izleyicilerin dikkatini çekti. Genç adamın kayboluşunun üzerinden yıllar geçmesine rağmen, ailesinin çevresine 'yurtdışına gitti' demesi, vakayla ilgili soru işaretlerini artırdı. Sefa Soyalp'in kız kardeşi Merve ve Feray Hanım'ın ilk eşinin açıklamaları ise bugünkü yayına damga vurdu.

Giriş Tarihi:
Takvim Logo

2019 yılında kaybolan ve bir daha haber alınamayan Sefa Soyalp'ın amcası "Ailesi yıllarca sanki Sefa kayıp değilmiş gibi davrandı" diyerek Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu.

Takvim Logo

Muharrem Soyalp, abisinden şüphelendiğini ifade ederken, yaşanan gelişmeler üzerine Sefa'nın babası Murat Soyalp ve üvey annesi Feray Hanım da canlı yayına katıldı.

Takvim Logo

Baba Murat Soyalp ve üvey anne Feray Hanım, Sefa'nın Kanada veya başka bir ülkede olabileceğini öne sürerek kafa karıştırdı.

Takvim Logo

Öte yandan Murat Bey'in, Müge Anlı'nın ekibinin kendisine ilk ulaştığında "Oğlum kayıp değil, ben görüşüyorum. Amcasıyla aramızda mal meselesi var, o yüzden size başvurdu" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Daha sonra ise Murat Soyalp, "Evet, size 'Oğlum yurtdışında' dedim ama 'Oğlumla görüşüyorum' demedim" diyerek ifadelerini değiştirdi.

Takvim Logo

Sefa Soyalp'in kayboluşunun üzerinden geçen yıllarda ailesinin net bir açıklama yapmaması ve tutarsız ifadeler vermesi, cinayet şüphesini artırdı. Bazı görgü tanıkları, Soyalp'in evden ayrıldıktan sonra bir daha görülmediğini ve aile üyelerinin bu süreçte şüpheli davranışlar sergilediğini iddia etti.

Takvim Logo

Sefa Soyalp'in büyük amcası Halil İbrahim, yayın sırasında Feray Hanım'ın ilk eşinin tehlikeli biri olduğunu iddia ederek "Bana eski eşinin kendisini benzin dökerek yaktığını iddia etti" dedi.

Takvim Logo

YAKINLARI CANLI YAYINDA YÜZLEŞTİ

Tüm bu gelişmeler, vakaya ilişkin soru işaretlerini derinleştirip kamuoyunun dikkatini çekerken bugünkü canlı yayında Feray Hanım'ın ilk eşinin açıklamalarına yer verildi.

Takvim Logo

Feray Hanım'ın ilk eşi ise Müge Anlı ekibine yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bana iftira atıyorlar. 20'li yaşlarımda bunalıma girip kendime zarar verdim. Bu olayla diğerinin ne alakası var? Tamam geçmişim de sabıkalı olabilirim. Bundan 15-20 sene önce suç işledim, her şeye tövbe ettim, hayatımı düzene soktum"

Takvim Logo

"Sefa Soyalp'in kimdir ben bilmem. Sefa, Murat'ın oğlu... Ben isim olarak bilirim. Telefonları dahi bende yoktur. Ne Feray ne Murat'la bağlantım yok. Yıllardır onlarla konuşmuşluğum yok. Nasıl oluyor da bunu bana konduruyorlar?" diyerek suçlamaları reddetti.

Takvim Logo

Sefa Soyalp ile kendi kızını evlendirmek istediği iddialarına karşı çıkarak "Böyle bir şey ben hiç duymadım. Zaten benim çocuğum 18 yaşında nişanlandı ondan sonra evlendi. Benim yanıma geldikten 3 yıl sonra evlendi. Sefa ile ilgili hiçbir şey yoktu" ifadelerini kullandı.

Takvim Logo

Soyalp ailesiyle yaşadığı 2 yıl önceki kavgayla ilgili de şunları söyledi: "2011-2012 yılıydı. Nihal o zaman küçüktü, 'Baba yetiş' diye beni aradı. Koştum gittim, çocuğuma bir şey yaptılar sandım. O hırsla Sefa'nın babasının arabasının lastiğini patlattım. Sonra olayın yanlış anlaşılma olduğunu anladım. Feray'la eşi arasında bir tartışmaymış, çocuk korkup ağlamış. Ondan dolayı Muharrem benim üstüme iftira atmaya çalışıyor. Geçmişteki intikamını almaya çalışıyor" dedi.

Takvim Logo

Muharrem Bey ise Feray Hanım'ın eski eşinin atölyeye kalabalık bir grupla saldırdığını ve bunların kayıt altında olduğunu söyledi. Muharrem Bey, "Şüphelerim vardı, bugün Feray Hanım, eski eşi, kızı ve damadından daha da şüpheliyim" şeklinde konuştu.

Takvim Logo

"ÜVEY KIZINI KORUYOR"

Öte yandan Muharrem Soyalp, canlı yayında yeğeni Merve ile görüşmek istediğini belirtti. Açıklamaları ise şoke etti.

Takvim Logo

Soyalp'in amcası Muharrem Soyalp, yeğeni Merve'nin kendisine şunları söylediğini iddia etti: "Bu işte babamın parmağı yok ama babam susuyor. Ben suçsuz olduğum halde öz kızını ateşe atıyor, üvey kızını koruyor. Bu olay planlı bir şekilde olmuş, Sefayı katletmişler"

Takvim Logo

Ancak canlı yayına bağlanan Sefa Soyalp'in kız kardeşi Merve, bu iddiaları yalanladı. Daha önceki açıklamalarında ağabeyi ile üvey annesinin ilişkisi olabileceğinden şüphelendiğini söyleyen Merve, "İftira attım özür dilerim" derken çelişkili açıklamalarıyla kafa karıştırdı.

Takvim Logo

Merve, "Babam ağabeyimin akıbetini bilip susuyor olabilir" dedi.