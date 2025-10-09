Sefa Soyalp 2019'da sırra kadem bastı! Yakınları Müge Anlı’da kozlarını paylaştı: Üvey kardeşimi koruyup beni ateşe atıyor!

Sefa Soyalp ile kendi kızını evlendirmek istediği iddialarına karşı çıkarak "Böyle bir şey ben hiç duymadım. Zaten benim çocuğum 18 yaşında nişanlandı ondan sonra evlendi. Benim yanıma geldikten 3 yıl sonra evlendi. Sefa ile ilgili hiçbir şey yoktu" ifadelerini kullandı.