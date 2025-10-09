Sefa Soyalp 2019'da sırra kadem bastı! Yakınları Müge Anlı’da kozlarını paylaştı: Üvey kardeşimi koruyup beni ateşe atıyor!
ATV'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tekrar gündeme gelen Sefa Soyalp vakası, ürpertici ayrıntılarıyla izleyicilerin dikkatini çekti. Genç adamın kayboluşunun üzerinden yıllar geçmesine rağmen, ailesinin çevresine 'yurtdışına gitti' demesi, vakayla ilgili soru işaretlerini artırdı. Sefa Soyalp'in kız kardeşi Merve ve Feray Hanım'ın ilk eşinin açıklamaları ise bugünkü yayına damga vurdu.
