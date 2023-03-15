Sedef Şahin bakın kaç yaşında çıktı! Değişimiyle olay olan Sedef yaşıyla şaşırttı! Adını Feriha Koydum'un yıldızıydı...
Başrolünde Çağatay Ulusoy ile Hazal Kaya'nın yer aldığı Adını Feriha Koydum dizisi ile hafızalara kazınan oyuncu Sedef Şahin'in hayatı merak edildi. Yıllar içindeki değişimiyle çok konuşulan oyuncunun özellikle yaşı merak konusu oldu. Oyuncu hakkında en çok "Sedef Şahin kaç yaşında" sorusu aratıldı. Şahin'in yaşını duyanlar ise şaşıp kaldı. Bakın Sedef Şahin kaç yaşındaymış...
15.03.2023 01:36 - Son Güncelleme: 15.03.2023 01:36
Belalı Baldız dizisinde Yeşim karakteri ile tanınan Sedef Şahin, Adını Feriha Koydum'la hafızalara kazındı.
Oyuncu hakkında en çok "Sedef Şahin kaç yaşında" sorusu aratıldı. Şahin'in yaşını duyanlar ise şaşıp kaldı.