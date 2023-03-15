Vav TV İzle
Haberler Magazin Sedef Şahin bakın kaç yaşında çıktı! Değişimiyle olay olan Sedef yaşıyla şaşırttı! Adını Feriha Koydum'un yıldızıydı...

Sedef Şahin bakın kaç yaşında çıktı! Değişimiyle olay olan Sedef yaşıyla şaşırttı! Adını Feriha Koydum'un yıldızıydı...

Başrolünde Çağatay Ulusoy ile Hazal Kaya'nın yer aldığı Adını Feriha Koydum dizisi ile hafızalara kazınan oyuncu Sedef Şahin'in hayatı merak edildi. Yıllar içindeki değişimiyle çok konuşulan oyuncunun özellikle yaşı merak konusu oldu. Oyuncu hakkında en çok "Sedef Şahin kaç yaşında" sorusu aratıldı. Şahin'in yaşını duyanlar ise şaşıp kaldı. Bakın Sedef Şahin kaç yaşındaymış...

takvim.com.tr
15.03.2023 01:36 - Son Güncelleme: 15.03.2023 01:36
Sedef Şahin bakın kaç yaşında çıktı! Değişimiyle olay olan Sedef yaşıyla şaşırttı! Adını Feriha Koydum’un yıldızıydı...

Belalı Baldız dizisinde Yeşim karakteri ile tanınan Sedef Şahin, Adını Feriha Koydum'la hafızalara kazındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sedef Şahin bakın kaç yaşında çıktı! Değişimiyle olay olan Sedef yaşıyla şaşırttı! Adını Feriha Koydum’un yıldızıydı...

Sevgili Dünürüm, Diriliş Ertuğrul gibi yapımlarda rol alan oyuncunun hayatı merak edildi. Yıllar içindeki değişimiyle çok konuşulan oyuncunun özellikle yaşı merak konusu oldu.

Sedef Şahin bakın kaç yaşında çıktı! Değişimiyle olay olan Sedef yaşıyla şaşırttı! Adını Feriha Koydum’un yıldızıydı...

Oyuncu hakkında en çok "Sedef Şahin kaç yaşında" sorusu aratıldı. Şahin'in yaşını duyanlar ise şaşıp kaldı.

Sedef Şahin bakın kaç yaşında çıktı! Değişimiyle olay olan Sedef yaşıyla şaşırttı! Adını Feriha Koydum’un yıldızıydı...

İşte Sedef Şahin başta olmak üzere ünlü isimlerin yaşları...

Sedef Şahin bakın kaç yaşında çıktı! Değişimiyle olay olan Sedef yaşıyla şaşırttı! Adını Feriha Koydum’un yıldızıydı...

Alina Boz - 14 Haziran 1998

SON DAKİKA