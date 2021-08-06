Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’in kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte Sinan Engin’in kızı Elif Engin...

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in kardeşi Elif güzelliğiyle hayran bıraktı! 1990-1995 yılları arasında Sinan Engin ile evli olan ve bu evlilikten Oğulcan adında bir erkek evlat dünyaya getiren Seda Sayan, eski eşi ile arkadaş kalmayı başaranlardan. 1997'den bu yana Ayşe Hanım ile evli olan Sinan Engin'in ise bir kızı bir de oğlu var.