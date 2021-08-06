Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte Sinan Engin'in kızı Elif Engin...
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı! 1990-1995 yılları arasında Sinan Engin ile evlilik yapan Seda Sayan bu evlilikten Oğulcan Engin adında bir erkek evlat dünyaya getirdi. 95'te yolarını ayıran ikiliden Sinan Engin 1997'de Ayşe Karasu Engin ile dünyaevine girdi ve çift Elif adını verdikleri kızlarını kucağına aldı. Elif ve Oğulcan kardeşler, birbirlerine olan bağlılığı ile sosyal medya gündeminde. 1.5 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile biten ilişkisinin ardından yeni bir üzücü haberle gündeme gelen Oğulcan Engin kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Evinin önünden tutkunu olduğu motosikletinin çalınmasıyla bir kere yıkılan Oğulcan Engin'in Instagram hesabında kardeşi Elif Engin'i görenler güzelliğine hayran kaldı. İşte sosyal medyanın konuştuğu abi kardeşler...
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in kardeşi Elif güzelliğiyle hayran bıraktı! 1990-1995 yılları arasında Sinan Engin ile evli olan ve bu evlilikten Oğulcan adında bir erkek evlat dünyaya getiren Seda Sayan, eski eşi ile arkadaş kalmayı başaranlardan. 1997'den bu yana Ayşe Hanım ile evli olan Sinan Engin'in ise bir kızı bir de oğlu var.
Oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile ayrılık kararı alan Oğulcan Engin, bugün bir üzücü haberle daha gündeme geldi. Tutkunu olduğu motosikleti çalınan Engin, bir kez daha yıkıldı.
Kısa sürede sosyal medyanın çok konuştuğu ünlüler arasında yerini alan Oğulcan Engin'in Instagram profilinde kardeşi Elif Engin'i görenler hayran kalıyor. İşte başta Oğulcan Engin'in kardeşi olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin kardeşleri..