Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin sevgilisi Miray Daner'i kaçırmamak için kolları sıvadı! Sarmaş dolaş karenin ardından ortaya çıktı meğer...
Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin sevgilisi Miray Daner'i kaçırmamak için kolları sıvadı! Sarmaş dolaş karenin ardından ortaya çıktı meğer Oğulcan Engin, Miray Daner'e evlilik teklifi etmiş... Hadise'nin eski aşkı Kaan Yıldırım'ın eski eşi Ezgi Eyüboğlu ile yollarını ayıran Oğulcan, çok geçmeden oyuncu Miray Daner ile aşk yaşamaya başladı. Sürpriz birliktelikle ilgili ortaya atılan evlilik iddiası ise gündeme bomba gibi düştü.
10.02.2022 12:41
- Son Güncelleme: 10.02.2022 12:43
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin sevgilisi Miray Daner'i kaçırmamak için kolları sıvadı! Sarmaş dolaş karenin ardından ortaya çıktı meğer Oğulcan Miray'a evlilik teklifi etmiş...
Oyuncu Ezgi Eyüboğlu'dan ayrıldıktan kısa bir sonra bir başka oyuncu Miray Daner ile aşk yaşamaya başlayan Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin hızlı çıktı