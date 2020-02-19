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Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu ifşa oldu! İkilinin yaş farkı ise şoke etti

Ezgi Eyüboğlu ile Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in sevgili olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüş, ikilinin gerçekten birlikte olup olmadığı ise merak konusu olmuştu. Ve beklenen oldu. Geçtiğimiz günlerde eski eşi Kaan Yıldırım'ın Hadise ile aşk yaşadığına dair iddialar ortaya atılırken, Ezgi Eyüboğlu'nun da Oğulcan Engin ile yaklaşık bir aydır aşk yaşadığı iddiası ortaya çıkan görüntü ile doğrulandı. Ezgi ve Oğulcan, BKM oyuncularının filminin galasında birlikte görüntülendi. Bu gelişmenin üzerine Ezgİ Eyüboğlu'nun yaşı ve Oğulcan Engin'in yaşı merak konusu oldu. Oğulcan Engin'in Ezgi Eyüboğlu'ndan küçük olduğunu öğrenenler ise şoke oldu! İşte Ezgi Eyüboğlu - Oğulcan Engin aşkının detayları...

19.02.2020 12:42 - Son Güncelleme: 19.02.2020 12:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





