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Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu ifşa oldu! İkilinin yaş farkı ise şoke etti

Ezgi Eyüboğlu ile Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in sevgili olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüş, ikilinin gerçekten birlikte olup olmadığı ise merak konusu olmuştu. Ve beklenen oldu. Geçtiğimiz günlerde eski eşi Kaan Yıldırım'ın Hadise ile aşk yaşadığına dair iddialar ortaya atılırken, Ezgi Eyüboğlu'nun da Oğulcan Engin ile yaklaşık bir aydır aşk yaşadığı iddiası ortaya çıkan görüntü ile doğrulandı. Ezgi ve Oğulcan, BKM oyuncularının filminin galasında birlikte görüntülendi. Bu gelişmenin üzerine Ezgİ Eyüboğlu'nun yaşı ve Oğulcan Engin'in yaşı merak konusu oldu. Oğulcan Engin'in Ezgi Eyüboğlu'ndan küçük olduğunu öğrenenler ise şoke oldu! İşte Ezgi Eyüboğlu - Oğulcan Engin aşkının detayları...

19.02.2020 12:42 - Son Güncelleme: 19.02.2020 12:42
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu ifşa oldu! İkilinin yaş farkı ise şoke etti

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu'nun aşk yaşadığı iddiası geçtiğimiz günlerde magazin gündemine bomba gibi düşerken, ikilinin arasındaki yaş farkını öğrenenler şoke oldu. Boşandığı eşi Kaan Yıldırım ile Hadise'nin birlikte olduğu haberi ile magazin gündeminde adı geçen güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun, Oğulcan Engin ile aşk yaşadığı ortaya çıkan görüntü ile netlik kazandı.

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Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu ifşa oldu! İkilinin yaş farkı ise şoke etti

AŞKLARI BÖYLE İFŞA OLDU!

Ezgi Eyüboğlu gönlünü Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'e kaptırdı. Arkadaş ortamında tanışan ikilinin arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü. Bir aydır görüşen çifin aşklarını şimdilik gözlerden uzak yaşadığı iddia edilmişti ancak görünen o ki pek de gizli yaşamıyorlar. İkili önceki akşam BKM oyuncularının filminin galasında görüntülendiler.

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu ifşa oldu! İkilinin yaş farkı ise şoke etti

Hadise'nin Instagram'dan Kaan Yıldırım'ın sevimli arkadaşına benzeyen bir köpekle çekildiği fotoğrafı paylaşması ikilinin arasında aşk olduğu iddialarına neden olmuş ancak ünlü isimlerden konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmemişti.

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu ifşa oldu! İkilinin yaş farkı ise şoke etti

Geçtiğimiz haziran ayında 3 yıl evli kaldığı Kaan Yıldırım'dan boşanan oyuncu Ezgi Eyüboğlu, sürpriz bir aşka yelken açtı. Uzun bir süredir yalnız olan güzel oyuncu, aradığı aşkı yine ünlüler dünyasında buldu.

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu ifşa oldu! İkilinin yaş farkı ise şoke etti

Oğulcan Engin'in son olarak Ebru Şahin ile aşk yaşadığı iddia edilmiş, Engin iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.

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