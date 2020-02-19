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Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım'dan şok gelişme! Evlilik yakın mı? İşte bomba detaylar

Hadise ile Kaan Yıldırım aşkında şaşırtan gelişmeler devam ediyor. Hdise'nin Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek ile fotoğraf paylaşmasıyla gün yüzüne çıkan aşk magazin gündemine bomba gibi düştü. Hadise - Kaan Yıldırım ilişkisi bir üst seviyeye taşındı. İddiaya göre Kaan Yıldırım, sevgilisi Hadise'yi annesiyle tanıştırdı. Şarkıcı Hadise'nin 1 aydır Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddia edilmişti ancak ilişkinin temelinin 4 ay önce atıldığı ortaya çıktı. İşte Kaan Yıldırım- Hadise aşkında bilinmeyen detaylar...

19.02.2020 14:35 - Son Güncelleme: 19.02.2020 14:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





