Seda Sayan’ın müstakbel gelini dostu düşmanı çatlattı! Miray Daner aşka geldi Oğulcan Engin ile samimi pozunu ilk kez yayınladı
Seda Sayan'ın Sinan Engin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen Oğulcan Engin, geçen aylarda oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile yollarını ayırmıştı. Eyüboğlu ile evlilik haberi beklenen Engin, ayrılık haberiyle herkesi şaşırtırken ünlü ismin adı Burcu Esmersoy'la aşk dedikodularına karışmıştı. Ancak kısa bir süre sonra Oğulcan Engin'in Miray Daner ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Seda Sayan ise oğlunun yeni ilişkisi hakkındaki sorulara 'Konuşmam yasak' şeklinde karşılık vermişti. Oğulcan Engin ile Miray Daner cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü oyuncu, biricik aşkı Oğulcan Engin ile ilk kez paylaşımda bulundu. Oyuncunun sevgilisiyle samimi paylaşımını görenler "Miray aşka geldi" yorumunu yaptı. İşte Miray Daner'in o paylaşımı...
Seda Sayan'ın Sinan Engin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen Oğulcan Engin, geçen aylarda oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile yollarını ayırmıştı. Hayranları tarafından evlilik haberi beklenen çift, ayrılık kararı alarak herkesi şaşkına çevirmişti.
Ayrılık haberlerinin ortaya çıkmasının ardından Oğulcan Engin'in adı sunucu Burcu Esmersoy ile anılmıştı. Ancak kısa bir süre sonra Oğulcan Engin'in Miray Daner ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.
OĞULCAN'DAN VETO YEDİ!
Seda Sayan ise oğlunun yeni ilişkisi hakkındaki sorulara "Benim bu konuda konuşma yasağım var. Onu Oğulcan'a sorun. Yasaklıyım çocuklar" şeklinde karşılık vermişti.
İLK PAYLAŞIM GELDİ!
Oğulcan Engin ile Miray Daner cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü oyuncu, biricik aşkı Oğulcan Engin ile sosyal medya hesabında ilk kez paylaşımda bulundu.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem olurken ünlü oyuncu için "Miray Daner aşka geldi" yorumları yapıldı.