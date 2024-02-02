Seda Sayan'ın güzellik sırrı "İyi uyku" Geçtiğimiz günlerde yüzüne sünnet derisi enjekte ettiren Seda Sayan'dan inciler

Geçtiğimiz günlerde yüzüne sünnet derisi enjekte ettiren Seda Sayan sonrasında da boyun bölgesine aynı sıvıdan enjekte ettirmişti. Estetikte sınır tanımayan Kadırgalı bir de Seren Serengil'in hışmına uğramıştı. Sayan bu kez, güzellik sırrı açıklamasıyla gündemde. Güzellik sırları arasında "İyi uyku"yu sayan Kadrıgalı, haliyle sosyal medyanın da diline düştü.
Magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, kendinden yaşça küçük Çağlar Ökten'le yaptığı evlilikle ve estetikleriyle sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.
Yaptırdığı estetik müdahaleleri çekinmeden söyleyen hatta anbean yayınlayan ender ünlülerden biri.
Geçtiğimiz aylarda yüzüne sünnet derisi enjekte ettiren Kadırgalı sonrası aynı işlemi boyun ve dekolte bölgesine yaptırdı.