Seda Sayan'ın güzellik sırrı "İyi uyku" Geçtiğimiz günlerde yüzüne sünnet derisi enjekte ettiren Seda Sayan'dan inciler

Geçtiğimiz günlerde yüzüne sünnet derisi enjekte ettiren Seda Sayan sonrasında da boyun bölgesine aynı sıvıdan enjekte ettirmişti. Estetikte sınır tanımayan Kadırgalı bir de Seren Serengil'in hışmına uğramıştı. Sayan bu kez, güzellik sırrı açıklamasıyla gündemde. Güzellik sırları arasında "İyi uyku"yu sayan Kadrıgalı, haliyle sosyal medyanın da diline düştü.