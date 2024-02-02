4’ncü evliliğini yapan Ozan Orhon’un “Zor zamanlardan geçiyor” dediği eşi bakın kim çıktı! Ebru Şallı ile 1 yıl evli kalmıştı...

Ebru Şallı ile 1 yıl evli kalan ve 90'lı yıllarda pop dünyasında fırtınalar estiren Ozan Orhon, verdiği bir röportajda özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. 3 yıl önce dördüncü kez nikah masasına oturan Orhon'un eşi hakkında söyledikleri de dikkat çekti. İşte Ozan Orhon'un "Zor zamanlardan geçiyor" dediği eşi ve açıklamaları...
Söz ve müziği Mustafa Arapoğlu imzası taşıyan yeni parçasını müzikseverlerle buluşturan Ozan Orhon, "Erkan Nas yönetmenliğinde kliplendirdiğim şarkımın adı 'Depresyon' ama ben şu an depresyonda değilim ve çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
Üç yıl öncesine kadar depresyonda olduğunu dile getiren 52 yaşındaki şarkıcı, müzikten tam dokuz yıl uzak kaldığını belirtti.
Orhon, "Gözden uzak, gönülden ırak oldu. Fakat şimdi geri döndüm. Müziğe küsmüş, depresyonda bir şekilde Kıbrıs'ta yaşarken üç yıl önce eşim Selcan'la tanışıp evlendik. Onun için İstanbul'a döndüm ve yine onun için müziğe başladım" şeklinde konuştu.