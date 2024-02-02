4’ncü evliliğini yapan Ozan Orhon’un “Zor zamanlardan geçiyor” dediği eşi bakın kim çıktı! Ebru Şallı ile 1 yıl evli kalmıştı...

1 Söz ve müziği Mustafa Arapoğlu imzası taşıyan yeni parçasını müzikseverlerle buluşturan Ozan Orhon, "Erkan Nas yönetmenliğinde kliplendirdiğim şarkımın adı 'Depresyon' ama ben şu an depresyonda değilim ve çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

2 Üç yıl öncesine kadar depresyonda olduğunu dile getiren 52 yaşındaki şarkıcı, müzikten tam dokuz yıl uzak kaldığını belirtti.