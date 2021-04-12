Seda Sayan’dan flaş açıklama! Tercihi fakir ve güzel doğmak…

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan'dan çarpıcı açıklamalar! Attığı her adımla adından söz ettiren Seda Sayan yine çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Seda Sayan, "Hangisi daha avantajlı: Zengin ve çirkin doğmak mı, fakir ve güzel doğmak mı?" sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti. "Tabii ki fakir ve güzel doğmak" diyen Seda Sayan'ın bu tercihinin nedeni ise şaşkınlık yarattı. İşte Seda Sayan'ın açıklamalarından dikkat çeken satır başları…

12.04.2021 16:49 - Son Güncelleme: 12.04.2021 16:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





