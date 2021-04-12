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Seda Sayan’dan flaş açıklama! Tercihi fakir ve güzel doğmak…

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan'dan çarpıcı açıklamalar! Attığı her adımla adından söz ettiren Seda Sayan yine çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Seda Sayan, "Hangisi daha avantajlı: Zengin ve çirkin doğmak mı, fakir ve güzel doğmak mı?" sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti. "Tabii ki fakir ve güzel doğmak" diyen Seda Sayan'ın bu tercihinin nedeni ise şaşkınlık yarattı. İşte Seda Sayan'ın açıklamalarından dikkat çeken satır başları…

12.04.2021 16:49 - Son Güncelleme: 12.04.2021 16:52
Seda Sayan’dan flaş açıklama! Tercihi fakir ve güzel doğmak…

Verdiği bir röportajda samimi açıklamalarda bulunan Seda Sayan, "Aşkın karşıtı: Nefret mi, kayıtsızlık mı?" sorusuna "Kayıtsızlık. En azından ben öyleyimdir. Biriktiririm biriktiririm, bir anda o aşkı tanınmayacak hale getirebilirim" şeklinde karşılık verdi.

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Seda Sayan’dan flaş açıklama! Tercihi fakir ve güzel doğmak…

SIRT DEKOLTESİNE GÜVENİYOR!
Özellikle sahnede tercih ettiği iddialı kostümleriyle sık sık gündem olan Sayan, "Sırt dekoltenize mi daha çok güvenirsiniz, bacak dekoltenize mi?" sorusunu da şöyle yanıtladı: "Sırt dekolteme.

Seda Sayan’dan flaş açıklama! Tercihi fakir ve güzel doğmak…

Bacak dekoltesiyle sahnede dikkat etmek zorundayım, çünkü şarkı söylerken kendimi kaybedip çarpık basmaya başlıyorum. Gerçi Marilyn Monroe da çarpık basarmış, çok seksiymiş ama bana yakıştığını sanmıyorum"

Seda Sayan’dan flaş açıklama! Tercihi fakir ve güzel doğmak…

Birinin omzunda ağlamaktansa tek başına ağlamayı tercih ettiğini söyleyen Seda Sayan, "Tek başıma ağlamak. Ben ağlamıyorum zannediyor insanlar. Eskiden sabah programlarında ağlıyordum. Şimdi hiç ağlamıyorum artık" dedi.

Seda Sayan’dan flaş açıklama! Tercihi fakir ve güzel doğmak…

Ünlü şarkıcı, "Erkek olsanız 30 yaş öncesi Seda'ya mı, 30 yaş sonrası Seda'ya mı yürürdünüz?" sorusunu da "30 yaş sonrası Seda'ya. Daha önce kafası tam oturmamış, aklı beş karış havada, kendini arayan biriydim. 30 yaş sonrası çok daha güzel" şeklinde cevapladı.