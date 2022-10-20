Seda Sayan'dan bebek açıklaması! 6 ay önce evlenmişti... 32 yaşında Oğulcan Engin adında bir oğlu olan Kadırgalı: "Yumurtalarımı..."
Seda Sayan'dan bebek açıklaması! 6 ay önce Çağlar Ökten'le evlenmişti... Kadırgalı, dün akşam Etiler'de bir açılışa katıldı. Sayan'a eşi Çağlar Ökten de eşlik etti. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan çift "Çocuk sahibi olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti. Seda Sayan'ın 32 yaşında bir oğlu, Çağlar Ökten'in de 12 yaşında bir oğlu var...
Seda Sayan, geçtiğimiz nisan ayında kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile nikah masasına oturmuştu. Sürpriz evlilik konuşulmaya devam ediyor. Dün akşam bir davete katılan ikiliden çocuk açıklaması geldi. Eşi Çağlar Ökten ile tatilden dönen Seda Sayan, dün akşam Etiler'de bir açılışa katıldı. Sayan'a eşi Çağlar Ökten de eşlik etti. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan çift "Çocuk sahibi olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna da cevap verdi. Sayan "Her ikimizin de evlatları var. Böyle bir düşüncemiz yok" ifadelerini kullandı.
YUMURTALARIMI DONDURTTUM!
Seda Sayan'ın açıklamaları kısa sürede gündem oldu. 59 yaşındaki ünlü sanatçı 2. Sayfa programına attığı mesajda yumurtalarını dondurttuğunu söyledi: "Yumurtalarımı dondurtmuştum. Eğer Çağlar'ın çocuğu olmasaydı doğururdum ama 12 yaşında bir oğlu var çocuk işi bitmiştir."