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Haberler Magazin Seda Sayan'dan bebek açıklaması! 6 ay önce evlenmişti... 32 yaşında Oğulcan Engin adında bir oğlu olan Kadırgalı: "Yumurtalarımı..."

Seda Sayan'dan bebek açıklaması! 6 ay önce evlenmişti... 32 yaşında Oğulcan Engin adında bir oğlu olan Kadırgalı: "Yumurtalarımı..."

Seda Sayan'dan bebek açıklaması! 6 ay önce Çağlar Ökten'le evlenmişti... Kadırgalı, dün akşam Etiler'de bir açılışa katıldı. Sayan'a eşi Çağlar Ökten de eşlik etti. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan çift "Çocuk sahibi olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti. Seda Sayan'ın 32 yaşında bir oğlu, Çağlar Ökten'in de 12 yaşında bir oğlu var...

20.10.2022 14:02 - Son Güncelleme: 20.10.2022 14:02
Seda Sayan’dan bebek açıklaması! 6 ay önce evlenmişti... 32 yaşında Oğulcan Engin adında bir oğlu olan Kadırgalı: Yumurtalarımı...

SEDA SAYAN'DAN BEBEK AÇIKLAMASI!

6 ay önce evlenmişti... 32 yaşında Oğulcan Engin adında bir oğlu olan Kadırgalı yeni çocuk sorusuna bakın ne yanıt verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Seda Sayan’dan bebek açıklaması! 6 ay önce evlenmişti... 32 yaşında Oğulcan Engin adında bir oğlu olan Kadırgalı: Yumurtalarımı...

Seda Sayan, geçtiğimiz nisan ayında kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile nikah masasına oturmuştu. Sürpriz evlilik konuşulmaya devam ediyor. Dün akşam bir davete katılan ikiliden çocuk açıklaması geldi. Eşi Çağlar Ökten ile tatilden dönen Seda Sayan, dün akşam Etiler'de bir açılışa katıldı. Sayan'a eşi Çağlar Ökten de eşlik etti. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan çift "Çocuk sahibi olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna da cevap verdi. Sayan "Her ikimizin de evlatları var. Böyle bir düşüncemiz yok" ifadelerini kullandı.

Seda Sayan’dan bebek açıklaması! 6 ay önce evlenmişti... 32 yaşında Oğulcan Engin adında bir oğlu olan Kadırgalı: Yumurtalarımı...

Ökten ile evlendiği için oğlu Oğulcan Engin ile arasında kriz olduğu iddia edilen ünlü sanatçı, gazetecilerin "Oğlunuzla küs müsünüz?" sorusuna "Hiçbir zaman olmadı ki... Olabilir mi öyle bir şey? İnsan çocuğu ile küser mi?" açıklaması yaptı.

Seda Sayan’dan bebek açıklaması! 6 ay önce evlenmişti... 32 yaşında Oğulcan Engin adında bir oğlu olan Kadırgalı: Yumurtalarımı...

YUMURTALARIMI DONDURTTUM!

Seda Sayan'ın açıklamaları kısa sürede gündem oldu. 59 yaşındaki ünlü sanatçı 2. Sayfa programına attığı mesajda yumurtalarını dondurttuğunu söyledi: "Yumurtalarımı dondurtmuştum. Eğer Çağlar'ın çocuğu olmasaydı doğururdum ama 12 yaşında bir oğlu var çocuk işi bitmiştir."

Seda Sayan’dan bebek açıklaması! 6 ay önce evlenmişti... 32 yaşında Oğulcan Engin adında bir oğlu olan Kadırgalı: Yumurtalarımı...

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Seda Sayan'ın Oğulcan Engin adında bir oğlu var...
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