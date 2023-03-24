RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Seda Sayan'a uyan Safiye Soyman estetik ameliyatından anbean paylaştı! Gören şaşkına döndü Seren Serengil, Ebru Akel ve birçok ünlüden yorum yağdı

Seda Sayan'a uyan Safiye Soyman estetik ameliyatından anbean paylaştı! Gören şaşkına döndü Seren Serengil, Ebru Akel ve birçok ünlüden yorum yağdı

Seda Sayan'a uyan Safiye Soyman estetik ameliyatından anbean paylaştı! Gören şaşkına döndü Seren Serengil, Ebru Akel ve birçok ünlüden Safiye Soyman'ın son haline yorum yağdı. Geçtiğimiz yıllarda 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle yüzünü gerdiren yakın arkadaşı Seda Sayan gibi estetiğe merak salan Safiye Soyman, bu kez de 'Lolita Lif' denilen bir yöntemi denedi. Arkadaşı Seda Sayan'ın isteği üzerine Lolita Lift adı verilen bir operasyonla boynunu gerdiren Soyman, o anları sosyal medya hesabından yayınlayarak "Seda Sayan kankam baskın yaptı merak etti o da çok beğendi" dedi.

24.03.2023 11:52 - Son Güncelleme: 24.03.2023 12:32
Seda Sayan’a uyan Safiye Soyman estetik ameliyatından anbean paylaştı! Gören şaşkına döndü Seren Serengil, Ebru Akel ve birçok ünlüden yorum yağdı

Seda Sayan'a uyan Safiye Soyman estetik ameliyatından anbean paylaştı! Gören şaşkına döndü Seren Serengil, Ebru Akel ve birçok ünlüden yorum yağdı.

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Seda Sayan’a uyan Safiye Soyman estetik ameliyatından anbean paylaştı! Gören şaşkına döndü Seren Serengil, Ebru Akel ve birçok ünlüden yorum yağdı

Son dönemde değişimiyle epey dikkat çeken Safiye Soyman geçtiğimiz yıllarda estetik iddialarıyla bir kez daha gündeme gelmişti.

Seda Sayan’a uyan Safiye Soyman estetik ameliyatından anbean paylaştı! Gören şaşkına döndü Seren Serengil, Ebru Akel ve birçok ünlüden yorum yağdı

"SEDA'NIN YANINDA DURA DURA GENÇLEŞTİ!"

Fransız askısı yöntemiyle gençleşen Seda Sayan'ın, yakın arkadaşı Safiye Soyman'a da bu işlemi yaptırdığı iddia edilmiş, "Seda Sayan'ın yanında dura dura gençleşti" yorumları da beraberinde gelmişti.

şte Safiye Soyman ve Seda Sayan başta olmak üzere ünlülerin değişimleri...

Seda Sayan’a uyan Safiye Soyman estetik ameliyatından anbean paylaştı! Gören şaşkına döndü Seren Serengil, Ebru Akel ve birçok ünlüden yorum yağdı

Daha önce göz kapağı ameliyatı olan Safiye Soyman, şimdi de Seda Sayan'ın isteği doğrultusunda boynuna "Lolita Lift" adı verilen bir işlem yaptırdı.

Seda Sayan’a uyan Safiye Soyman estetik ameliyatından anbean paylaştı! Gören şaşkına döndü Seren Serengil, Ebru Akel ve birçok ünlüden yorum yağdı

O anları Instagram hesabından yayınlayan Soyman, "Birkaç gün önce boyun gerdirme ameliyatı oldum. Gerçekten çok güzel oldu. Acısız, sızısız lokal anestezi ile muhteşem oldu çok gıdıklıydım ben."

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