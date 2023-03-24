Seda Sayan'a uyan Safiye Soyman estetik ameliyatından anbean paylaştı! Gören şaşkına döndü Seren Serengil, Ebru Akel ve birçok ünlüden yorum yağdı
Seda Sayan'a uyan Safiye Soyman estetik ameliyatından anbean paylaştı! Gören şaşkına döndü Seren Serengil, Ebru Akel ve birçok ünlüden Safiye Soyman'ın son haline yorum yağdı. Geçtiğimiz yıllarda 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle yüzünü gerdiren yakın arkadaşı Seda Sayan gibi estetiğe merak salan Safiye Soyman, bu kez de 'Lolita Lif' denilen bir yöntemi denedi. Arkadaşı Seda Sayan'ın isteği üzerine Lolita Lift adı verilen bir operasyonla boynunu gerdiren Soyman, o anları sosyal medya hesabından yayınlayarak "Seda Sayan kankam baskın yaptı merak etti o da çok beğendi" dedi.
24.03.2023 11:52 - Son Güncelleme: 24.03.2023 12:32
Seda Sayan'a uyan Safiye Soyman estetik ameliyatından anbean paylaştı! Gören şaşkına döndü Seren Serengil, Ebru Akel ve birçok ünlüden yorum yağdı.
Son dönemde değişimiyle epey dikkat çeken Safiye Soyman geçtiğimiz yıllarda estetik iddialarıyla bir kez daha gündeme gelmişti.
"SEDA'NIN YANINDA DURA DURA GENÇLEŞTİ!"
Fransız askısı yöntemiyle gençleşen Seda Sayan'ın, yakın arkadaşı Safiye Soyman'a da bu işlemi yaptırdığı iddia edilmiş, "Seda Sayan'ın yanında dura dura gençleşti" yorumları da beraberinde gelmişti.
şte Safiye Soyman ve Seda Sayan başta olmak üzere ünlülerin değişimleri...
Daha önce göz kapağı ameliyatı olan Safiye Soyman, şimdi de Seda Sayan'ın isteği doğrultusunda boynuna "Lolita Lift" adı verilen bir işlem yaptırdı.