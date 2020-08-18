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Seda Sayan ve Burcu Esmersoy paylaştı sosyal medya sallandı! Yaşlarının toplamı 100 ama...

Bir yanda gerçek adı Aysel Gürsaçar olan, Türkiye'nin karşısına çıktığı ilk günden bu yana pek çok estetik operasyon geçiren ve yıllara meydana okuyan Seda Sayan, diğer bir yanda 43 yaşında olmasına rağmen gençlere taş çıkaran Burcu Esmersoy. Burcu Esmersoy ile poz veren Seda Sayan fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşınca ilgi odağı oldu. Yaşlarının toplamı 100 olan bu ikilinin yıllar içerisindeki güzellik evrimi herkes tarafından merak ediliyor.

18.08.2020 17:49 - Son Güncelleme: 18.08.2020 17:49
Seda Sayan ve Burcu Esmersoy paylaştı sosyal medya sallandı! Yaşlarının toplamı 100 ama...

Seda Sayan'ın yıllara meydan okuyan güzelliği sosyal medya anketine konu oldu. Seda Sayan ile Burcu Esmersoy geçtiğimiz gün Bodrum'daki Kenan Doğulu konserinde yan yana geldi.

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Seda Sayan ve Burcu Esmersoy paylaştı sosyal medya sallandı! Yaşlarının toplamı 100 ama...

43 yaşındaki Burcu Esmersoy ile poz veren 57 yaşındaki Seda Sayan, fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşınca ilgi odağı oldu.

Seda Sayan ve Burcu Esmersoy paylaştı sosyal medya sallandı! Yaşlarının toplamı 100 ama...

Seda Sayan ile Burcu Esmersoy'un beğeni yağan fotoğrafı üzerinden "Kim daha havalı?" anketi düzenlendi.

Seda Sayan ve Burcu Esmersoy paylaştı sosyal medya sallandı! Yaşlarının toplamı 100 ama...

Kazanan "Yıllara meydan okuyor" yorumları yapılan Seda Sayan oldu.

Seda Sayan ve Burcu Esmersoy paylaştı sosyal medya sallandı! Yaşlarının toplamı 100 ama...

Burcu Esmersoy ile Seda Sayan'ın güzellik evrimleri sosyal medyada merak edilenlerden oldu. İşte başta Seda Sayan ve Burcu Esmersoy olmak üzere ünlülerin estetikle gelen değişimleri.

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