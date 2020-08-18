Haberler Galeri Magazin Seda Sayan ve Burcu Esmersoy paylaştı sosyal medya sallandı! Yaşlarının toplamı 100 ama...

Seda Sayan ve Burcu Esmersoy paylaştı sosyal medya sallandı! Yaşlarının toplamı 100 ama...

Bir yanda gerçek adı Aysel Gürsaçar olan, Türkiye'nin karşısına çıktığı ilk günden bu yana pek çok estetik operasyon geçiren ve yıllara meydana okuyan Seda Sayan, diğer bir yanda 43 yaşında olmasına rağmen gençlere taş çıkaran Burcu Esmersoy. Burcu Esmersoy ile poz veren Seda Sayan fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşınca ilgi odağı oldu. Yaşlarının toplamı 100 olan bu ikilinin yıllar içerisindeki güzellik evrimi herkes tarafından merak ediliyor.

18.08.2020 17:49 - Son Güncelleme: 18.08.2020 17:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





