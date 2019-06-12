Seda Sayan şok etti! Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin paylaşımıyla sosyal medyayı yıktı geçti!

Seda Sayan, geçtiğimiz Pazar günü evlenen ünlü çiftin düğününden yaptığı paylaşımlarla çok konuşulmuştu. Yılların sanatçısı Seda Sayan'ın fotoğraflarında kullandığı filtreyle diğer ünlü isimleri bambaşka haline getirmesi magazin gündemine damga vururken, Oğulcan Engin'den komik bir tepki geldi. Annesini tiye alan Engin, aynı düğünden bir fotoğraf paylaşarak, "filtresiz." yazdı. Seda Sayan'ın oğlunun bu paylaşımına binlerce yorum geldi. Anne - oğul arasındaki uyumu gören sosyal medya kullanıcıları ise Seda Sayan ile Oğulcan Engin arasındaki yaş farkını bir hayli merak etti. Peki, Seda Sayan kaç yaşında? İşte detaylar...

12.06.2019 16:48 - Son Güncelleme: 12.06.2019 17:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





