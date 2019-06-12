Seda Sayan şok etti! Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin paylaşımıyla sosyal medyayı yıktı geçti!
Seda Sayan, geçtiğimiz Pazar günü evlenen ünlü çiftin düğününden yaptığı paylaşımlarla çok konuşulmuştu. Yılların sanatçısı Seda Sayan'ın fotoğraflarında kullandığı filtreyle diğer ünlü isimleri bambaşka haline getirmesi magazin gündemine damga vururken, Oğulcan Engin'den komik bir tepki geldi. Annesini tiye alan Engin, aynı düğünden bir fotoğraf paylaşarak, "filtresiz." yazdı. Seda Sayan'ın oğlunun bu paylaşımına binlerce yorum geldi. Anne - oğul arasındaki uyumu gören sosyal medya kullanıcıları ise Seda Sayan ile Oğulcan Engin arasındaki yaş farkını bir hayli merak etti. Peki, Seda Sayan kaç yaşında? İşte detaylar...
Seda Sayan, geçtiğimiz Pazar katıldığı bir düğünde yaptığı paylaşımlarla gündem olmuştu. Sosyal medyada olay olan o paylaşımlara Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'den komik bir tepki geldi. Annesiyle dalga geçenleri ve annesinin yaptığı filtreli paylaşımları ti'ye alan bu paylaşımın ardından Seda Sayan sessizliğini bozdu.
Seda Sayan ile oğlu Oğulcan Engin'in arasındaki samimi diyalog, sosyal medya kullanıcılarının aklına, "Seda Sayan kaç yaşında?" sorusunu getirdi. Seda Sayan ile oğlu Oğulcan Engin arasındaki yaş farkı merak konusu oldu. İşte Seda Sayan'ın ve oğlunun yaşı...