Oktay Kaynarca'nın Seda Sayan'a sözleri Nur Yerlitaş'ı kızdırdı: Keşke şimdi söylemeseydin
Nur Yerlitaş, bir AVM'de görüntülendi. Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden Yerlitaş, geçtiğimiz hafta sonu Bodrum'da konser veren Seda Sayan'ın elbisesine "Çok açık" yorumunda bulunan Oktay Kaynarca'nın kendisini üzdüğünü ifade etti. Ünlü modacı Nur Yerlitaş, telefonla aradığı Oktay Kaynarca'ya "Seni severim, ama sözlerin bugün içinde bulunduğum durumda beni çok üzdü. Alındım ve gücendim. Biliyorsun, sağlık konusunda zor bir süreçten geçiyorum. Keşke şimdi söylemeseydin" dediğini ve Kaynarca'nın kendisinden özür dilediğini belirtti. İşte detaylar!
'ESPRİ YAPMIŞTIM'
Oktay Kaynarca bu sözler üzerine Nur Yerlitaş'a şunları söyledi: Her zaman kıymetlimsin. Kesinlikle bir art niyetim yoktu. Espri yaptım. Ama kırdıysam, özür dilerim.
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