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Oktay Kaynarca'nın Seda Sayan'a sözleri Nur Yerlitaş'ı kızdırdı: Keşke şimdi söylemeseydin

Nur Yerlitaş, bir AVM'de görüntülendi. Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden Yerlitaş, geçtiğimiz hafta sonu Bodrum'da konser veren Seda Sayan'ın elbisesine "Çok açık" yorumunda bulunan Oktay Kaynarca'nın kendisini üzdüğünü ifade etti. Ünlü modacı Nur Yerlitaş, telefonla aradığı Oktay Kaynarca'ya "Seni severim, ama sözlerin bugün içinde bulunduğum durumda beni çok üzdü. Alındım ve gücendim. Biliyorsun, sağlık konusunda zor bir süreçten geçiyorum. Keşke şimdi söylemeseydin" dediğini ve Kaynarca'nın kendisinden özür dilediğini belirtti. İşte detaylar!

12.06.2019 13:13 - Son Güncelleme: 12.06.2019 13:13
Oktay Kaynarca'nın Seda Sayan'a sözleri Nur Yerlitaş'ı kızdırdı: Keşke şimdi söylemeseydin

Bir AVM'de görüntülenen Nur Yerlitaş ayak üstü muhabirlerle sohbet etti. Nur Yerlitaş "Son 1.5 yılda 110 kilodan 70'e düştüm. Diyet yapmadım, ameliyat olmadım. Rahatsızlığım nedeniyle zayıfladım" dedi.

Oktay Kaynarca'nın Seda Sayan'a sözleri Nur Yerlitaş'ı kızdırdı: Keşke şimdi söylemeseydin

Seda Sayan geçen hafta sonu Bodrum'da bir otelde Nur Yerlitaş imzalı bir elbiseyle konser vermişti. Bir ara sahneye davet ettiği Oktay Kaynarca, Seda Sayan'a şu sözlerle takılmıştı: Bu elbise çok açık. Biraz kapat. Bacağın görünüyor.

Oktay Kaynarca'nın Seda Sayan'a sözleri Nur Yerlitaş'ı kızdırdı: Keşke şimdi söylemeseydin

Posta'nın haberine göre; Oktay Kaynarca'nın uyarısı Seda Sayan'ı değil, ancak modacısı Nur Yerlitaş'ı kızdırdı.

Oktay Kaynarca'nın Seda Sayan'a sözleri Nur Yerlitaş'ı kızdırdı: Keşke şimdi söylemeseydin

'ALINDIM VE GÜCENDİM'

Nur Yerlitaş telefonla aradığı Oktay Kaynarca'ya "Seni severim, ama sözlerin bugün içinde bulunduğum durumda beni çok üzdü. Alındım ve gücendim. Biliyorsun, sağlık konusunda zor bir süreçten geçiyorum. Keşke şimdi söylemeseydin" dedi.

Oktay Kaynarca'nın Seda Sayan'a sözleri Nur Yerlitaş'ı kızdırdı: Keşke şimdi söylemeseydin

'ESPRİ YAPMIŞTIM'

Oktay Kaynarca bu sözler üzerine Nur Yerlitaş'a şunları söyledi: Her zaman kıymetlimsin. Kesinlikle bir art niyetim yoktu. Espri yaptım. Ama kırdıysam, özür dilerim.

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