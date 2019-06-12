Oktay Kaynarca'nın Seda Sayan'a sözleri Nur Yerlitaş'ı kızdırdı: Keşke şimdi söylemeseydin

Nur Yerlitaş, bir AVM'de görüntülendi. Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden Yerlitaş, geçtiğimiz hafta sonu Bodrum'da konser veren Seda Sayan'ın elbisesine "Çok açık" yorumunda bulunan Oktay Kaynarca'nın kendisini üzdüğünü ifade etti. Ünlü modacı Nur Yerlitaş, telefonla aradığı Oktay Kaynarca'ya "Seni severim, ama sözlerin bugün içinde bulunduğum durumda beni çok üzdü. Alındım ve gücendim. Biliyorsun, sağlık konusunda zor bir süreçten geçiyorum. Keşke şimdi söylemeseydin" dediğini ve Kaynarca'nın kendisinden özür dilediğini belirtti. İşte detaylar!

12.06.2019 13:13 - Son Güncelleme: 12.06.2019 13:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





