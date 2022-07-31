Seda Sayan 'Hicom' dediği kayınvalidesi ile göbek attı görenlerin ağzı açık kaldı yorumlar havada uçuştu: "Kayınvalidesi Seda'dan genç"
Seda Sayan ile 'Hicom' dediği kayınvalidesini görenlerin ağzı açık kaldı, yorumlar havada uçuştu. Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten'i sahne aldığı mekanda kayınvalidesi ve kayınpederiyle beraber izledi. 'Hicom' diye hitap ettiği kayınvalidesi Hicran Ökten ile karşılıklı göbek atan Seda Sayan Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü. Gelin - kaynanaya sosyal medyada yorum yağdı. Sayan, kayınvalidesine neden anne demediğini de açıkladı.
31.07.2022 09:44 - Son Güncelleme: 31.07.2022 09:55
"KAYINVALİDESİ SEDA'DAN GENÇ"
Seda Sayan 'Hicom' dediği kayınvalidesi ile göbek attı, görenlerin ağzı açık kaldı yorumlar havada uçuştu.
Seda Sayan Instagram paylaşımında kayınvalidesine neden 'Hicom' dediğini de açıkladı. Sayan açıklamasında "Bana kızıyorsunuz ama kızmayın. Kayınvalidemin adı Hicran çocukları ona 'Hico' diyor" dedi.