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Haberler Magazin Seda Sayan 'Hicom' dediği kayınvalidesi ile göbek attı görenlerin ağzı açık kaldı yorumlar havada uçuştu: "Kayınvalidesi Seda'dan genç"

Seda Sayan 'Hicom' dediği kayınvalidesi ile göbek attı görenlerin ağzı açık kaldı yorumlar havada uçuştu: "Kayınvalidesi Seda'dan genç"

Seda Sayan ile 'Hicom' dediği kayınvalidesini görenlerin ağzı açık kaldı, yorumlar havada uçuştu. Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten'i sahne aldığı mekanda kayınvalidesi ve kayınpederiyle beraber izledi. 'Hicom' diye hitap ettiği kayınvalidesi Hicran Ökten ile karşılıklı göbek atan Seda Sayan Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü. Gelin - kaynanaya sosyal medyada yorum yağdı. Sayan, kayınvalidesine neden anne demediğini de açıkladı.

31.07.2022 09:44 - Son Güncelleme: 31.07.2022 09:55
Seda Sayan ’Hicom’ dediği kayınvalidesi ile göbek attı görenlerin ağzı açık kaldı yorumlar havada uçuştu: Kayınvalidesi Seda’dan genç

"KAYINVALİDESİ SEDA'DAN GENÇ"

Seda Sayan 'Hicom' dediği kayınvalidesi ile göbek attı, görenlerin ağzı açık kaldı yorumlar havada uçuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Seda Sayan ’Hicom’ dediği kayınvalidesi ile göbek attı görenlerin ağzı açık kaldı yorumlar havada uçuştu: Kayınvalidesi Seda’dan genç

Kendisinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan Seda Sayan kayınvalidesiyle de arasını iyi tutuyor. Mersin'de yaşayan kayınvalidesi Hicran Ökten ile eşini izlemeye giden Seda Sayan bir video paylaştı.

Seda Sayan ’Hicom’ dediği kayınvalidesi ile göbek attı görenlerin ağzı açık kaldı yorumlar havada uçuştu: Kayınvalidesi Seda’dan genç

Seda Sayan Instagram paylaşımında kayınvalidesine neden 'Hicom' dediğini de açıkladı. Sayan açıklamasında "Bana kızıyorsunuz ama kızmayın. Kayınvalidemin adı Hicran çocukları ona 'Hico' diyor" dedi.

Seda Sayan ’Hicom’ dediği kayınvalidesi ile göbek attı görenlerin ağzı açık kaldı yorumlar havada uçuştu: Kayınvalidesi Seda’dan genç

Ancak Seda Sayan'ın bu yorumu sosyal medya kullanıcılarını tatmin etmedi. İşte yapılan paylaşımın altına gelen bazı yorumlar:

Seda Sayan ’Hicom’ dediği kayınvalidesi ile göbek attı görenlerin ağzı açık kaldı yorumlar havada uçuştu: Kayınvalidesi Seda’dan genç

"Kayınvalidesi Seda'dan genç"
"Kadın Seda'dan daha genç ve güzel"
"Kayınvaliden senden genç görünüyor, estetikte kurtarmaz"

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