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Seda Sayan evindeki ustayı çekerken fena ifşa oldu! Sosyal medya yıkıldı: Ustanın suçu ne? Huylu huyundan vazgeçmeyince...

Müzisyen Çağlar Ökten ile 2022 yılında dünyaevine giren Seda Sayan, hem kariyeri hem özel hayatı hem de geçirdiği estetik operasyonlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran ünlü şarkıcı ve sunucu Sayan, bu kez evinin balkonuna cam takan ustayla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, ustayı çekmeye çalışırken kendisini fena ele verdi. O anlar ise sosyal medyaya damga vururken "Ustanın suçu ne?", "Yaktın ustayı" yorumları yapıldı. İşte Seda Sayan'ın sosyal medyayı sallayan o görüntüleri...

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Giriş Tarihi 11 Haziran 2024, 13:30 Güncelleme 11 Haziran 2024, 13:32
Seda Sayan evindeki ustayı çekerken fena ifşa oldu! Sosyal medya yıkıldı: Ustanın suçu ne? Huylu huyundan vazgeçmeyince... 1

Sinan Engin ile yaptığı evlilikten Oğulcan Engin adında bir evladı olan Seda Sayan, 2022'de kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten ile dünyaevine girdi.

Seda Sayan evindeki ustayı çekerken fena ifşa oldu! Sosyal medya yıkıldı: Ustanın suçu ne? Huylu huyundan vazgeçmeyince... 2

Aradığı mutluluğu Ökten'de bulan Sayan, eşiyle yaptığı romantik paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi.

Seda Sayan'ın evine cam takmaya gelen usta filtre kurbanı oldu!

Seda Sayan evindeki ustayı çekerken fena ifşa oldu! Sosyal medya yıkıldı: Ustanın suçu ne? Huylu huyundan vazgeçmeyince... 3

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı, yayınladığı fotoğraf ve videolara uyguladığı filtrelerle de zaman zaman magazin manşetlerinde yer aldı.

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