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Seda Sayan eski eşi Sinan Engin'in doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutladı! "Dünyanın en iyi babası..."

Seda Sayan'ın eski eşi aynı zamanda futbol yorumcusu olan Sinan Engin bugün 56 yaşına girdi. 1990-1995 yılları arasında Sinan Engin ile evli olan ve bu evlilikten Oğulcan adında bir erkek evlat dünyaya getiren Seda Sayan, eski eşinin doğum gününü kendi sosyal medya hesabından kutladı. Instagram'dan, Oğulcan ve Elif Engin'in babalarıyla fotoğrafını paylaşan Seda Sayan, eski eşi Sinan Engin'e, "Doğum günün kutlu olsun dünyanın en iyi babası. Rabbim seni evlatlarının başından eksik etmesin, sağlıkla yaşa inşallah" dileklerini iletti.

04.11.2020 17:11 - Son Güncelleme: 04.11.2020 17:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





