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Seda Sayan eski eşi Sinan Engin'in doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutladı! "Dünyanın en iyi babası..."

Seda Sayan'ın eski eşi aynı zamanda futbol yorumcusu olan Sinan Engin bugün 56 yaşına girdi. 1990-1995 yılları arasında Sinan Engin ile evli olan ve bu evlilikten Oğulcan adında bir erkek evlat dünyaya getiren Seda Sayan, eski eşinin doğum gününü kendi sosyal medya hesabından kutladı. Instagram'dan, Oğulcan ve Elif Engin'in babalarıyla fotoğrafını paylaşan Seda Sayan, eski eşi Sinan Engin'e, "Doğum günün kutlu olsun dünyanın en iyi babası. Rabbim seni evlatlarının başından eksik etmesin, sağlıkla yaşa inşallah" dileklerini iletti.

04.11.2020 17:11 - Son Güncelleme: 04.11.2020 17:17
Seda Sayan eski eşi Sinan Engin'in doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutladı! Dünyanın en iyi babası...

1990-1995 yılları arasında Sinen Engin ile evlilik yapan Seda Sayan, Instagram paylaşımıyla dikkat çekti. Yollarını yıllar önce ayırsa da ortak Oğulcan Engin adında bir erkek evlada sahip olan ikiliden Seda Sayan, eski eşinin ve oğlu ile kardeşinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Doğum günün kutlu olsun dünyanın en iyi babası. Rabbim seni evlatlarının başından eksik etmesin, sağlıkla yaşa inşallah" dileklerini iletti.

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Seda Sayan eski eşi Sinan Engin'in doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutladı! Dünyanın en iyi babası...

Seda Sayan'ın, oğlunun babası ile ilgili yaptığı bu paylaşım sosyal medyada takdir edildi. Sinan Engin ise 1997'den bu yana Ayşe Hanım ile evli ve çiftin Elif adında bir kız evladı var. Engin kardeşlerin arası ise oldukça iyi.

Seda Sayan eski eşi Sinan Engin'in doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutladı! Dünyanın en iyi babası...

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Seda Sayan eski eşi Sinan Engin'in doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutladı! Dünyanın en iyi babası...

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