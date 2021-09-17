Seda Sayan eski aşkı Nihat Doğan’la yeniden! ’Reyting uğruna ilişki’ sözleriyle hafızalara kazınan ikiliden bomba haber!

SEDA SAYAN'IN İLK EŞİ RIDVAN

Seda Sayan ilk evliliğini 26 yaşında yaptı. İlk eşinin ismi Rıdvan Kılıç'tı... Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen eski futbolculardan Rıdvan Kılıç ile yaptığı evlilik jet hızıyla bitti. Mayıs1987'de evlenen Seda Sayan, aynı yılın Aralık ayında boşandı.