Seda Sayan eski aşkı Nihat Doğan'la yeniden! 'Reyting uğruna ilişki' sözleriyle hafızalara kazınan ikiliden bomba haber!
Seda Sayan eski aşkı Nihat Doğan'la yeniden! 'Reyting uğruna ilişki' sözleriyle hafızalara kazınan ikiliden bomba haber! Sabahların Sultanı Seda Sayan 21 Eylül Salı günü ekranlarda fırtınalar estirecek. Bir dönem 'reyting uğruna ilişki' sözleri ile gündeme gelen Kadırgalı eski aşkı Nihat Doğan'ı programında konuk edecek. Sinan Engin ile evliliğinden Oğulcan Engin adında bir erkek evlada sahip olan Seda Sayan eski sevgilileri merak konusu oldu.
ESKİ AŞIKLAR YENİDEN!
Seda Sayan eski aşkı Nihat Doğan'la yeniden! 'Reyting uğruna ilişki' sözleriyle hafızalara kazınan ikiliden bomba haber!
Sabahın Sultanı Seda Sayan'a bomba bir konuk geliyor. Konuklarıyla magazin gündeminde yerini alan Seda Sayan'ın programında yine yaşanılacaklar herkesi ekran karşısına kilitleyecek.
Sayan'ın 21 Eylül Salı günü yayınlanacağı programa bir dönem aşk yaşadığı Nihat Doğan konuk olacak. Eski aşıklar yıllar sonra tekrardan bir araya gelecek.
Yaşanan gelişmenin ardından Seda Sayan'ın eski sevgilileri merak konusu oldu. İşte 58 yaşındaki Seda Sayan başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerineski aşkları...
SEDA SAYAN'IN İLK EŞİ RIDVAN
Seda Sayan ilk evliliğini 26 yaşında yaptı. İlk eşinin ismi Rıdvan Kılıç'tı... Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen eski futbolculardan Rıdvan Kılıç ile yaptığı evlilik jet hızıyla bitti. Mayıs1987'de evlenen Seda Sayan, aynı yılın Aralık ayında boşandı.