Seda Sayan eşi Çağlar Ökten’in gözünden sakındığı oğlunu paylaştı! İlk yorum sıkı dostu Safiye Soyman’dan! “Çocuk babasına benzemiş...”
14 Şubat'ta Çağlar Ökten'den evlilik teklifi alan Sayan, 24 Nisan'da da sadece yakın çevresini davet ettiği bir nikah töreninle evlendi. Çağlar Ökten ile mutlu bir evlilik sürdüren Seda Sayan, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla ise dikkat çekti. Sayan, eşi Ökten'in ilk evliliğinden olan oğlunun dans performansını takipçileriyle paylaştı. Sosyal medyada büyük ses getiren paylaşıma ilk yorum Sayan'ın sıkı dostu Safiye Soyman'dan geldi. Soyman, "Hay maşallah ya ne tatlı çocuk ne yetenekli... Maşallah maşallah ne yakışıklı çocuk babasına benzemiş" ifadelerini kullandı. İşte Çağlar Ökten'in gözünden sakındığı biricik oğlu...
11.04.2023 20:50 - Son Güncelleme: 11.04.2023 21:31
14 Şubat'ta Çağlar Ökten'den evlilik teklifi alan Sayan, 24 Nisan'da da sadece yakın çevresini davet ettiği bir nikah töreninle evlendi.
Türkiye'deki işlerini halleden çift, bayramda da Paris'e gitti. Paris sokaklarında yaptığı çekimlerle gündem olan Seda Sayan, sosyal medyada yaptığı romantik paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi.