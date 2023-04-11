13’ünde İbrahim Tatlıses keşfetmişti! Azeri kızı Günel Zeynalova son haliyle tanınmadı! Annesi Zöhre dudak uçuklattı! “Kızını sollamış...”
90'ların ünlü çocuk şarkıcısı Günel Zeynalova, 13 yaşındayken İbrahim Tatlıses tarafından keşfedildi ve adını geniş kitlelere duyurdu. Sibel Can'dan Padişah şarkısını söyleyerek İbrahim Tatlıses'i kendisine hayran bırakan Günel'in 'Didem Didem' şarkısı dillere pelesenk oldu. Çocuk yaşına rağmen sergilediği performansla kendine hayran bırakan ünlü şarkıcı, son dönemlerde ise geçirdiği estetik operasyonlarıyla sık sık magazin gündemine geldi. Son haliyle bir kez daha adından söz ettiren Günel'i görenler tanımakta zorlanırken ünlü şarkıcının annesi Zöhre Zeynalova güzelliğiyle hayran bıraktı. Sosyal medyada "Kızını sollamış", "Günel'i gölgede bırakmış" gibi yorumlar yapıldı. İşte Azeri kızı Günel Zeynalova'nın annesi...
11.04.2023 19:34 - Son Güncelleme: 11.04.2023 19:38
Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ağdam kentinden dünyaya gelen Günel Zeynalova'nın hayatı 1998 yılındaki İbrahim Tatlıses'in Bakü konseriyle tümden değişti.
Müzisyen bir ailede yetişen ve küçük yaşlarda çeşitli enstrümanlar öğrenen Günel, konser sırasında İbrahim Tatlıses'i kendisine hayran bıraktı ve ardından İstanbul'a yerleşti.