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Seda Sayan'dan aile karesi! Ekran planı belli oldu: "Canım annem ve anne yarım ablam"

Ünlü sanatçı Seda Sayan, annesi Ayşe Ak Gürsaçar ve ablası Nursel Sayan Yıldız ile çekildiği duygu dolu kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Annesinin son hali takipçilerin ilgi odağı olurken, ünlü şarkıcının uzun yıllardır sürdürdüğü bazı televizyon projelerini şimdilik askıya alarak müzik çalışmalarına ve farklı projelere odaklanacağı haberi magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Seda Sayan ailesiyle özel pozunu paylaştı

Ünlü şarkıcı ve televizyoncu Seda Sayan, bu kez sahne ya da ekran çalışmasıyla değil, ailesiyle verdiği özel pozla takipçilerinin karşısına çıktı.

Annesi ve ablasıyla samimi kare büyük ilgi gördü

SAMİMİ AİLE KARESİ

Sayan, annesi Ayşe Ak Gürsaçar ve ablası Nursel Sayan Yıldız ile objektif karşısına geçti. Üçlü, aile bağlarını yansıtan samimi bir kareyle sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Duygu dolu notla paylaştı: Canım annem ve anne yarım ablam

Aile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Seda Sayan, gönderisine duygu dolu bir not da ekledi. Ünlü sanatçı, annesi ve ablasıyla verdiği pozu, "Canım annem ve anne yarım ablam" sözleriyle paylaştı.

Ayşe Ak Gürsaçar’ın son hali yorumların odağında

ANNESİNİN SON HALİNE YORUM YAĞDI

Kısa sürede takipçilerin ilgisini çeken aile karesinde özellikle Ayşe Ak Gürsaçar'ın son hali yorum ve beğenilerin odağında yer aldı. Seda Sayan'ın annesiyle ve ablasıyla verdiği samimi poz, takipçilerinden çok sayıda olumlu yorum aldı.

Seda Sayan yine magazin gündeminde

Hem televizyon programları hem de özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Seda Sayan, son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekti.

Televizyon projelerini askıya aldı

TELEVİZYON PROJELERİNİ ASKIYA ALDI

Öte yandan Seda Sayan'ın kariyer planında da yeni bir dönemin başladığı öğrenildi. Uzun yıllar televizyon programlarıyla izleyici karşısına çıkan sanatçının, kendisine gelen bazı televizyon projelerini şimdilik askıya aldığı belirtildi.

Müzik çalışmalarına ve farklı projelere odaklanacak

Sayan'ın bundan sonraki süreçte müzik çalışmalarına ve farklı projelere odaklanacağı ifade edildi.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin