Seda Sayan'dan aile karesi! Ekran planı belli oldu: "Canım annem ve anne yarım ablam"
Ünlü sanatçı Seda Sayan, annesi Ayşe Ak Gürsaçar ve ablası Nursel Sayan Yıldız ile çekildiği duygu dolu kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Annesinin son hali takipçilerin ilgi odağı olurken, ünlü şarkıcının uzun yıllardır sürdürdüğü bazı televizyon projelerini şimdilik askıya alarak müzik çalışmalarına ve farklı projelere odaklanacağı haberi magazin gündemine bomba gibi düştü.
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