130 kilodan 55 kiloya düşen Işın Karaca'dan açlık sırrı! Çok acıkınca yaptığı yöntem şaşkınlık yarattı

Güçlü sesi ve dobra açıklamalarıyla tanınan Işın Karaca, bu kez müzik kariyeriyle değil, geçirdiği büyük fiziksel değişimle gündemde. Ünlü şarkıcı, yıllar içinde yaşadığı kilo sorunlarının ardından yeni bir yaşam düzeni oluşturarak dikkat çeken bir dönüşüme imza attı.