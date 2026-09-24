130 kilodan 55 kiloya düşen Işın Karaca'dan açlık sırrı! Çok acıkınca yaptığı yöntem şaşkınlık yarattı
Güçlü sesi ve dobra kişiliğiyle tanınan Işın Karaca, geçirdiği muazzam fiziksel değişimle magazin gündemini salladı. Geçirdiği mide ameliyatının ardından beslenme alışkanlıklarını sil baştan değiştiren ünlü sanatçı, tam 75 kilo vererek 55 kiloya kadar düştü. Günün büyük bölümünü tek öğünle geçiren Karaca'nın açlık krizlerini bastırmak için uyguladığı diş fırçalama yöntemi ve beslenme sırları sosyal medyayı salladı.
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