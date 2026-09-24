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130 kilodan 55 kiloya düşen Işın Karaca'dan açlık sırrı! Çok acıkınca yaptığı yöntem şaşkınlık yarattı

Güçlü sesi ve dobra kişiliğiyle tanınan Işın Karaca, geçirdiği muazzam fiziksel değişimle magazin gündemini salladı. Geçirdiği mide ameliyatının ardından beslenme alışkanlıklarını sil baştan değiştiren ünlü sanatçı, tam 75 kilo vererek 55 kiloya kadar düştü. Günün büyük bölümünü tek öğünle geçiren Karaca'nın açlık krizlerini bastırmak için uyguladığı diş fırçalama yöntemi ve beslenme sırları sosyal medyayı salladı.

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Işın Karaca’nın inanılmaz değişimi: Müziğiyle değil fiziksel dönüşümüyle gündemde

Güçlü sesi ve dobra açıklamalarıyla tanınan Işın Karaca, bu kez müzik kariyeriyle değil, geçirdiği büyük fiziksel değişimle gündemde. Ünlü şarkıcı, yıllar içinde yaşadığı kilo sorunlarının ardından yeni bir yaşam düzeni oluşturarak dikkat çeken bir dönüşüme imza attı.

130 kilodan 55 kiloya: Işın Karaca mide ameliyatı sonrası 75 kilo verdi

75 KİLO VERDİ

Bir dönem 130 kiloya kadar çıkan Karaca, geçirdiği mide ameliyatının ardından beslenme alışkanlıklarını tamamen değiştirdi. Disiplinli bir süreç geçiren sanatçı, toplamda 75 kilo vererek 55 kiloya kadar indi.

Işın Karaca: ’Asıl değişim ameliyattan sonra başladı, bu bir yaşam tarzı’

Zayıflama sürecinin sadece ameliyatla sınırlı olmadığını belirten Işın Karaca, asıl değişimin sonrasında başladığını ifade etti. Beslenme düzenini yeniden oluşturan ünlü şarkıcı, bunu bir diyet değil yaşam tarzı değişikliği olarak gördüğünü söyledi.

Günde tek öğün beslenme: Işın Karaca’nın protein ağırlıklı beslenme düzeni

PROTEİN AĞIRLIKLI BESLENME DÜZENİ

Karaca, uyguladığı beslenme sisteminde günün büyük bölümünde katı gıda tüketmediğini ve tek öğün beslendiğini anlattı. Protein ağırlıklı bir düzen benimsediğini belirten sanatçı, su tüketimine de dikkat ettiğini dile getirdi.

Işın Karaca’dan ilginç yöntem: Açlık hissini diş fırçalayarak kontrol ediyor

Açlık hissini kontrol etmek için kendine özel bir yöntem geliştiren Karaca, çok acıktığı anlarda önce dişlerini fırçaladığını söyledi. Bu yöntemin yeme isteğini azalttığını belirten ünlü isim, ihtiyaç duyduğu zamanlarda ayran, kefir veya su tükettiğini ifade etti.

Sadece fiziksel değil: Işın Karaca’nın 75 kiloluk değişimi sosyal medyayı salladı

SAĞLIKLI YAŞAMA DÜZENİ

Kilo verdikten sonra hayatındaki değişimin sadece fiziksel olmadığını vurgulayan Işın Karaca, daha sağlıklı bir yaşam düzenine kavuştuğunu belirtti. Ünlü sanatçının 130 kilodan 55 kiloya uzanan değişimi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Işın Karaca kimdir? Londra doğumlu sanatçının hayat hikayesi
Işın Karaca Kimdir?
Doğum: 7 Mart 1973, Londra
Köken: Kıbrıs Türkü
Meslek: Şarkıcı

Müzikal tiyatro eğitimi alan Işın Karaca, güçlü sesi ve sahne performansıyla Türk pop müziğinin tanınan isimleri arasında yer aldı.
Müzik Kariyeri
Kariyerine müzik çalışmalarıyla devam eden Karaca, vokalistlik döneminin ardından solo projeleriyle geniş kitlelere ulaştı. İlk albümü "Anadilim Aşk" ile tanındı.
Magazin Gündemi
Sanatçı, müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman magazin gündeminde yer aldı.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin