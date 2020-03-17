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Seda Bakan'ın kızı Leyla annesini geçti! Henüz 7 aylık ama şirinliği ile şimdiden çok konuşuluyor

Seda Bakan, 4 Ekim 2014 tarihinde müzisyen Ali Erel ile evlenmiş ve geçtiğimiz Ağustos ayında kızı Leyla'yı kucağına almıştı. Sosyal medyadan kızı ile fotoğraflarını paylaşan 34 yaşındaki Seda Bakan, son gönderisi ile binlerce yorum ve beğeni aldı. Neredeyse tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınıyla birlikte 'gerekli olmadıkça evden dışarı çıkmayın' tedbirini dikkate alan Seda Bakan, kızı Leyla ile sosyal medya gündeminde. Şirinliği ile dikkat çeken 7 aylık Leyla, annesinden daha ünlü olma yolunda ilerliyor.

17.03.2020 19:26 - Son Güncelleme: 17.03.2020 19:26
Seda Bakan'ın kızı Leyla annesini geçti! Henüz 7 aylık ama şirinliği ile şimdiden çok konuşuluyor

Oyuncu Seda Bakan'ın kızı Leyla sosyal medya gündeminde! Güzelliği ve sempatik tavırları ile dikkat çeken başarılı oyuncu Instagram hesabından 7 aylık kızı ile çekildiği fotoğraflarla çok konuşuluyor. Şirinliği ile dikkat çeken Leyla, annesinin tacını elinden alacağa benziyor. İşte Seda Bakan ve diğer ünlü isimlerin çocukları...

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Seda Bakan'ın kızı Leyla annesini geçti! Henüz 7 aylık ama şirinliği ile şimdiden çok konuşuluyor

ZAFER ERGİN VE KIZI

Seda Bakan'ın kızı Leyla annesini geçti! Henüz 7 aylık ama şirinliği ile şimdiden çok konuşuluyor
Seda Bakan'ın kızı Leyla annesini geçti! Henüz 7 aylık ama şirinliği ile şimdiden çok konuşuluyor
Seda Bakan'ın kızı Leyla annesini geçti! Henüz 7 aylık ama şirinliği ile şimdiden çok konuşuluyor

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