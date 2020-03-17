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Seda Bakan'ın kızı Leyla annesini geçti! Henüz 7 aylık ama şirinliği ile şimdiden çok konuşuluyor

Seda Bakan, 4 Ekim 2014 tarihinde müzisyen Ali Erel ile evlenmiş ve geçtiğimiz Ağustos ayında kızı Leyla'yı kucağına almıştı. Sosyal medyadan kızı ile fotoğraflarını paylaşan 34 yaşındaki Seda Bakan, son gönderisi ile binlerce yorum ve beğeni aldı. Neredeyse tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınıyla birlikte 'gerekli olmadıkça evden dışarı çıkmayın' tedbirini dikkate alan Seda Bakan, kızı Leyla ile sosyal medya gündeminde. Şirinliği ile dikkat çeken 7 aylık Leyla, annesinden daha ünlü olma yolunda ilerliyor.

17.03.2020 19:26 - Son Güncelleme: 17.03.2020 19:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





