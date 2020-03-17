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Sinan Akçıl'ın annesi sanki ablası... Görenler şoke oldu! 'Bu nasıl anne?'

Sinan Akçıl ile eski dostu Emrah'ın yaşadığı polemik magazin gündemine bomba gibi düşmüş, Emrah Erdoğan'ın sözleri günlerce konuşulmuştu. Magazin severlerin yakından takip ettiği Sinan Akçıl, 24 Aralık 2018 tarihinde oyuncu Burcu Kıratlı ile evlenmiş ancak ikilinin evlilikleri kısa sürmüştü. Boşandıktan sonra yeniden birlikte olan çiftin aşkları günlerce konuşulmuştu. Attığı her adımla adından söz ettiren 37 yaşındaki Sinan Akçıl'ın annesini merak eden hayranları şoke oldu. Hayranları Sinan Akçıl'ın annesini görünce, "Sanki ablası... Bu nasıl anne?" gibi yorumlarda bulundu. İşte Sinan Akçıl başta olmak üzere ünlülerin anneleri...

17.03.2020 18:29 - Son Güncelleme: 17.03.2020 18:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





