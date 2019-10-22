Savaşçı dizisinin Teğmen Çiğdem'i yürek hoplatan pozlar verdi bambaşka biri çıktı

Savaşçı dizisi en uzun soluklu dizilerinden biri olmayı başardı. Savaşçı 4. sezona heyecan dolu bir bölümle başladı, pazar akşamlarına adını yazdırdı. Reyting listesinin zirvesine adını yazdıran dizi kanalın da yüzünü güldürdü. Bir kahramanlık hikayesinin anlatıldığı dizi farklı ve içten senaryosu ile 78 bölümdür seyirci tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor. Dizi büyük ilgi görünce dizinin oyuncuları da seyirci tarafından yakın takibe alınıyor. Gaye Turgut 1987 İstanbul doğumludur. Sanatçı bir ailede büyüyen genç oyuncu anaokulunda yaratıcı drama ve dans çalışmalarına katılarak oyunculukla küçük yaşta ilgilenmeye başlamıştır.

22.10.2019 16:06 - Son Güncelleme: 22.10.2019 16:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





