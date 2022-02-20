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Haberler Magazin Şarkılar Bizi Söyler’de buluşan Hakan Altun ile Sibel Can o gerçekle şaşırttı! Duyan inanamadı meğer ünlü sanatçılar...

Şarkılar Bizi Söyler’de buluşan Hakan Altun ile Sibel Can o gerçekle şaşırttı! Duyan inanamadı meğer ünlü sanatçılar...

Şarkılar Bizi Söyler'de buluşan Hakan Altun ile Sibel Can o gerçekle şaşırttı! Şarkılar Bizi Söyler adlı programında Hüsnü Şenlendirici ile sunuculuk görevini üstlenen Hakan Altun ve Sibel Can, son yayınlanan bölümün ardından gündem oldu. Birçok internet kullanıcısı da şarkıları ve güçlü yorumlarıyla beğeni toplayan ikilinin hayatını merak edip araştırdı. Ünlü sanatçılar hakkında araştırma yapanlar, ikilinin özellikle yaşlarını merak etti. Sibel Can ile Hakan Altun arasındaki yaş farkını duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Hakan Altun ile Sibel Can kaç yaşındaymış...

20.02.2022 01:16 - Son Güncelleme: 20.02.2022 01:16
Şarkılar Bizi Söyler’de buluşan Hakan Altun ile Sibel Can o gerçekle şaşırttı! Duyan inanamadı meğer ünlü sanatçılar...

Hakan Altun ile Sibel Can, sunuculuğunu üstlendikleri Şarkılar Bizi Söyler adlı programın yayınlanması üzerine gündeme geldi.

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Şarkılar Bizi Söyler’de buluşan Hakan Altun ile Sibel Can o gerçekle şaşırttı! Duyan inanamadı meğer ünlü sanatçılar...

Birçok izleyici de güçlü sesleri ve yorumlarıyla dikkat çeken ikilinin hayatını merak edip araştırmaya başladı.

Şarkılar Bizi Söyler’de buluşan Hakan Altun ile Sibel Can o gerçekle şaşırttı! Duyan inanamadı meğer ünlü sanatçılar...

Ünlü sanatçılar hakkında araştırma yapanlar, ikilinin özellikle yaşlarını merak etti. Sibel Can ile Hakan Altun arasındaki yaş farkını duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Şarkılar Bizi Söyler’de buluşan Hakan Altun ile Sibel Can o gerçekle şaşırttı! Duyan inanamadı meğer ünlü sanatçılar...

İşte başta Hakan Altun ile Sibel Can olmak üzere ünlü isimlerin yaşları...

Şarkılar Bizi Söyler’de buluşan Hakan Altun ile Sibel Can o gerçekle şaşırttı! Duyan inanamadı meğer ünlü sanatçılar...

YILDIZ TİLBE
16 Temmuz 1966

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