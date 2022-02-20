Şarkılar Bizi Söyler’de buluşan Hakan Altun ile Sibel Can o gerçekle şaşırttı! Duyan inanamadı meğer ünlü sanatçılar...
Şarkılar Bizi Söyler'de buluşan Hakan Altun ile Sibel Can o gerçekle şaşırttı! Şarkılar Bizi Söyler adlı programında Hüsnü Şenlendirici ile sunuculuk görevini üstlenen Hakan Altun ve Sibel Can, son yayınlanan bölümün ardından gündem oldu. Birçok internet kullanıcısı da şarkıları ve güçlü yorumlarıyla beğeni toplayan ikilinin hayatını merak edip araştırdı. Ünlü sanatçılar hakkında araştırma yapanlar, ikilinin özellikle yaşlarını merak etti. Sibel Can ile Hakan Altun arasındaki yaş farkını duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Hakan Altun ile Sibel Can kaç yaşındaymış...
20.02.2022 01:16 - Son Güncelleme: 20.02.2022 01:16
Hakan Altun ile Sibel Can, sunuculuğunu üstlendikleri Şarkılar Bizi Söyler adlı programın yayınlanması üzerine gündeme geldi.
Ünlü sanatçılar hakkında araştırma yapanlar, ikilinin özellikle yaşlarını merak etti. Sibel Can ile Hakan Altun arasındaki yaş farkını duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.