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Şarkıcı Zara'nın kızı Dila genç kız oldu! 2 kez nikah masasına oturmuştu! Ünlü türkücü resmen ikizini doğurmuş! 'Güzellik anneden'

Ünlü türkücü Zara, güçlü sesi ve yorumlarıyla tanınırken, özel hayatını gözlerden uzak yaşıyor. Ancak son zamanlarda, kızı Dila sosyal medyada ilgi odağı oldu. Dila'yı görenler, onun annesinin gençliğine tıpatıp benzediğini belirterek, "Neşecik" yorumlarında bulundu. Annesinin kopyası olan Dila, güzelliği ve zarafetiyle hayran bırakıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Ağustos 2024, 14:22 Güncelleme 04 Ağustos 2024, 14:24
Şarkıcı Zara’nın kızı Dila genç kız oldu! 2 kez nikah masasına oturmuştu! Ünlü türkücü resmen ikizini doğurmuş! ’Güzellik anneden’ 1

Şarkıcı Zara'nın sosyal medya paylaşımları herkesi şaşırtıyor! Güzelliği ve güçlü sesiyle bilinen sanatçının, yıllardır gözlerden uzak büyüttüğü kızı Dila görenleri kendine hayran bırakıyor.

Şarkıcı Zara’nın kızı Dila genç kız oldu! 2 kez nikah masasına oturmuştu! Ünlü türkücü resmen ikizini doğurmuş! ’Güzellik anneden’ 2

"Neşecik" adıyla çocuk yaşta şöhreti yakalayan ve yıllar içinde Türk müziğinin güçlü bir yorumcusu haline gelen Zara, özel hayatını hep medyadan uzak yaşamıştı.

Şarkıcı Zara’nın kızı Dila genç kız oldu! 2 kez nikah masasına oturmuştu! Ünlü türkücü resmen ikizini doğurmuş! ’Güzellik anneden’ 3

Kızı Dila'yı da nadiren paylaşan sanatçı, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımla sosyal medyayı salladı.

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