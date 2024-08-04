Şarkıcı Zara'nın kızı Dila genç kız oldu! 2 kez nikah masasına oturmuştu! Ünlü türkücü resmen ikizini doğurmuş! 'Güzellik anneden'

Ünlü türkücü Zara, güçlü sesi ve yorumlarıyla tanınırken, özel hayatını gözlerden uzak yaşıyor. Ancak son zamanlarda, kızı Dila sosyal medyada ilgi odağı oldu. Dila'yı görenler, onun annesinin gençliğine tıpatıp benzediğini belirterek, "Neşecik" yorumlarında bulundu. Annesinin kopyası olan Dila, güzelliği ve zarafetiyle hayran bırakıyor.