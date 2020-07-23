Şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı güzel bir genç kız oldu! 20 yaşına giren Ayşe Nazlı'ya annesinden duygusal mesaj...
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'yı görenler çok şaşırdı. Ünlü şarkıcı Nilüfer'in Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlatlık olarak aldığı Ayşe Nazlı, çok güzel bir genç kız oldu. Nilüfer'in gözü gibi baktığı kızı Ayşe Nazlı, önceki gün annesiyle 20. yaş gününü kutladı. Son hali ile görenleri epey şaşırtan Ayşe Nazlı'ya annesi Nilüfer Yumlu'dan duygusal bir paylaşım geldi. Şarkıcı Nilüfer'in,"Kızım 20 oldu, ne mutlu bana. Ayağımı sağlam basarsam 30'u da 40'ı da görür müyüm? Onu da Allah bilir artık. Mutlu yıllar kuzum Ayşe Nazlı…" notuyla yaptığı paylaşıma çok sayıda yorum ve beğeni aldı.
Şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı 20 yaşında güzel bir genç kız oldu. Pop müziğinin başarılı ismi Nilüfer'in 1999 yılında uzun uğraşlarla Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı büyüdü. Önceki gün 20 yaşına giren Ayşa Nazlı'ya annesi Nilüfer'den duygusal bir kutlama geldi. Nilüfer'in küçük kızı Ayşe Nazlı'nın son halini görmeye hazır mısınız? İşte ünlü isimlerin çocukları...