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Şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı güzel bir genç kız oldu! 20 yaşına giren Ayşe Nazlı'ya annesinden duygusal mesaj...

Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'yı görenler çok şaşırdı. Ünlü şarkıcı Nilüfer'in Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlatlık olarak aldığı Ayşe Nazlı, çok güzel bir genç kız oldu. Nilüfer'in gözü gibi baktığı kızı Ayşe Nazlı, önceki gün annesiyle 20. yaş gününü kutladı. Son hali ile görenleri epey şaşırtan Ayşe Nazlı'ya annesi Nilüfer Yumlu'dan duygusal bir paylaşım geldi. Şarkıcı Nilüfer'in,"Kızım 20 oldu, ne mutlu bana. Ayağımı sağlam basarsam 30'u da 40'ı da görür müyüm? Onu da Allah bilir artık. Mutlu yıllar kuzum Ayşe Nazlı…" notuyla yaptığı paylaşıma çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

23.07.2020 10:34 - Son Güncelleme: 23.07.2020 10:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





