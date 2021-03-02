Şarkıcı Lara estetikle bambaşka biri olmuştu! Şimdi de saçlarını dudak uçuklatan fiyata sigortalatıyor...
2000'li yılların en enteresan çıkışlarından birini 'Allah Versin' ya da 'Adam Gibi Adam' gibi 'giderli' şarkılarıyla Lara yaptı. Hatta 'Allah Versin' ile 2003 yılının en iyi çıkış yapan kadın sanatçısı seçilen ve Adam Gibi Adam, İhanetin Bekçisi, Katmer Katmer gibi birçok şarkı ile 2000'li yıllara damga vuran şarkıcı Lara estetikle bambaşka biri oldu. Son dönemlerde ekranlarda görünmeyen şarkıcı, sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yapıyor. Tanınmaz hale gelen Lara, saçları için radikal bir karar aldı. Uzun ve tamamen doğal olduğunu söylediği saçlarını sigortalatmak için adım atan 41 yaşındaki ünlü şarkıcı, bu işlem için şirkete tam 500 bin TL ödeyecek. İşte görenleri şaşırtan şarkıcı Lara'nın son hali...
Şarkıcı Lara'yı son hali ile tanımak adeta imkansız. Geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşen şarkıcı Lara 'yok artık' dedirtiyor. "Adam Gibi Adam", "Katmer Katmer" ve "İhanetin Bekçisi" gibi şarkılarla tanınan şarkıcı Lara şimdilerde 41 yaşında. Tepeden tırnağa değişen Lara tam bir estetik harikası olarak hayranlarının karşısına çıktı.