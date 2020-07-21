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Şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan, Yasin Obuz'un hışmına uğradı! "Olum seni adam sandım ama baban haklıymış"

Şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan, Survivor 2020 yarışmacıları arasında yer aldı ve babası hakkında yaptığı açıklamalarla her daim adından söz ettirmeyi başardı. Yarışmacılar arasında bulunan Yasin Obuz'dan Tayfun Erdoğan'a sert sözler geldi. Survivor 2020 yarışmasını üçüncülükle tamamlayan Yasin Obuz, Nisa Bölükbaşı ile fotoğrafını paylaşan eski takım arkadaşı Tayfun Erdoğan'ı en hassas noktasından vurdu. Yasin Obuz'un şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan'a sözleri, magazin gündemine bomba gibi düştü.

21.07.2020 18:14 - Son Güncelleme: 21.07.2020 18:32
Şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan, Yasin Obuz'un hışmına uğradı! Olum seni adam sandım ama baban haklıymış

Survivor Yasin ile Nisa arasındaki gerilim diğer yarışmacılara da sıçradı. 2020 Survivor yarışması büyük bir ilgiyle takip edildi. Yarışmanın şampiyonu Cemal Can Canseven olurken, ikincilik Barış Murat Yağcı'ya geldi. Yarışmayı üçüncü olarak bitiren yasin Obuz, takım arkadaşı Tayfun Erdoğan hakkında açtı ağzını yumdu gözünü.

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Şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan, Yasin Obuz'un hışmına uğradı! Olum seni adam sandım ama baban haklıymış

Survivor 2020'nin sona ermesinin ardından kılıçlar çekildi... Gönüllüler takımında mücadele eden isimler, sosyal medyada birbirine girdi. Instagram hesabından Nisa Bölükbaşı ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan, Yasin Obuz'un hışmına uğradı.
Survivor Yasin, ada günlerinde iyi anlaştığı Tayfun'a oldukça sert sözlerle yüklendi.

Şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan, Yasin Obuz'un hışmına uğradı! Olum seni adam sandım ama baban haklıymış

"Olum seni adam sandım ama baban haklıymış. Yağmur nereye yağsa tarlanı oraya götürüyorsun. Adada kalman için Cemal'le ben seni ikna etmek için ne mücadele verdik, sen çok iyi biliyorsun. İnkar eden namerttir. 'Hayat mücadelen için her zaman senin yanındayım' demiştim, ama arkamızı dönünce hemen hançerlemişsin helal olsun. Asalet sonradan kazanılmaz genlerden gelir."

Şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan, Yasin Obuz'un hışmına uğradı! Olum seni adam sandım ama baban haklıymış

Sosyal medyada gündem olan bu mesaja, Tayfun Erdoğan'dan yanıt gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.

Şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan, Yasin Obuz'un hışmına uğradı! Olum seni adam sandım ama baban haklıymış

YASİN'DEN NİSA'YA AĞIR SÖZLER! - TIKLA

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