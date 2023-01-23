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Haberler Magazin Sapık Sinan Sardoğan'ın Müge Anlı'da ayyuka çıkan cinsel tacizlerine sessiz kalmamıştı! Survivor İlayda Şeker hamile mi? Olay paylaşım...

Sapık Sinan Sardoğan'ın Müge Anlı'da ayyuka çıkan cinsel tacizlerine sessiz kalmamıştı! Survivor İlayda Şeker hamile mi? Olay paylaşım...

Survivor 2021 yarışmasının şampiyonu İsmail Balaban, aynı programda tanıştığı İlayda Şeker ile yarışma sonrası aşk yaşamaya başlamıştı. Yarışmada nişan atan ve yarışma sonrasında aradığı aşkı bulan Balaban geçtiğimiz aylarda da Şeker ile evlendi. Sapık Sinan Sardoğan'ın Müge Anlı'da ayyuka çıkan cinsel tacizlerine sessiz kalmayışı ile geçtiğimiz haftalarda gündeme gelen İlayda Şeker Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü, 'Hamle mi?' sorusu akıllara geldi.

23.01.2023 10:52 - Son Güncelleme: 23.01.2023 10:58
Sapık Sinan Sardoğan’ın Müge Anlı’da ayyuka çıkan cinsel tacizlerine sessiz kalmamıştı! Survivor İlayda Şeker hamile mi?

Sapık Sinan Sardoğan'ın Müge Anlı'da ayyuka çıkan cinsel tacizlerine sessiz kalmamıştı! Survivor İlayda Şeker hamile mi?

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Sapık Sinan Sardoğan’ın Müge Anlı’da ayyuka çıkan cinsel tacizlerine sessiz kalmamıştı! Survivor İlayda Şeker hamile mi?

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Tokat'ın Almus ilçesi, Ataköy beldesinde 17 Aralık'ta, 12 torun 5 çocuk sahibi Arife Gökçe, aniden kaybolmuş ve 17 gündür kendisinden haber alınamıyordu. Köydekilerin anlattıklarından yola çıkılarak, kamuoyuna yansıyan ve hakkında 23 adli işlem olan kaybın baş şüphelisi Sinan Sarıdoğan, 17 yaşındaki bir erkek çocuğuna cinsel taciz suçundan tutuklanarak cezaevine girdi. Ancak Arife Gökçe'nin kaybıyla ilgili araştırmalar yapılırken Sinan Sardoğan'la ilgili ortaya çıkan gerçekler herkesi çileden çıkarttı.

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Sapık Sinan Sardoğan’ın Müge Anlı’da ayyuka çıkan cinsel tacizlerine sessiz kalmamıştı! Survivor İlayda Şeker hamile mi?

Tokat Valiliği tarafından 30 Aralık tarihinde yapılan yazılı açıklamada Sinan Sarıdoğan hakkında günümüze kadar yapılan müracaatlar sonucunda Cumhuriyet Savcılığında 23 kez adli işlem yapıldığı ortaya çıktı.

Sapık Sinan Sardoğan’ın Müge Anlı’da ayyuka çıkan cinsel tacizlerine sessiz kalmamıştı! Survivor İlayda Şeker hamile mi?

İHBAR YAĞDI!
Ayrıca daha önce kendisi ile karakolluk olan mağdur vatandaşları bile tanımadığını iddia eden Sinan S. yine hem ekran başındakileri hem de stüdyodakileri şaşkına uğrattı. Arife Gökçe'nin kaybolduğu gün bazı eşyalarını yıkadığı ve yaktığını söyleyen Sinan'ın bu hareketleri ise dikkat çekti.

Sapık Sinan Sardoğan’ın Müge Anlı’da ayyuka çıkan cinsel tacizlerine sessiz kalmamıştı! Survivor İlayda Şeker hamile mi?

Yayında yaşanan gelişmeler doğrultusunda Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ekipleri, Jasat timleri ve AFAD olmak üzere toplam 284 personel Ataköy beldesinde arama çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

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