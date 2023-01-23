Sapık Sinan Sardoğan'ın Müge Anlı'da ayyuka çıkan cinsel tacizlerine sessiz kalmamıştı! Survivor İlayda Şeker hamile mi? Olay paylaşım...
Survivor 2021 yarışmasının şampiyonu İsmail Balaban, aynı programda tanıştığı İlayda Şeker ile yarışma sonrası aşk yaşamaya başlamıştı. Yarışmada nişan atan ve yarışma sonrasında aradığı aşkı bulan Balaban geçtiğimiz aylarda da Şeker ile evlendi. Sapık Sinan Sardoğan'ın Müge Anlı'da ayyuka çıkan cinsel tacizlerine sessiz kalmayışı ile geçtiğimiz haftalarda gündeme gelen İlayda Şeker Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü, 'Hamle mi?' sorusu akıllara geldi.
Sapık Sinan Sardoğan'ın Müge Anlı'da ayyuka çıkan cinsel tacizlerine sessiz kalmamıştı! Survivor İlayda Şeker hamile mi?
ÇİRKİN MESAJLAR ATTIĞI 64 YAŞINDAKİ KADINA ZARAR MI VERDİ?
Tokat'ın Almus ilçesi, Ataköy beldesinde 17 Aralık'ta, 12 torun 5 çocuk sahibi Arife Gökçe, aniden kaybolmuş ve 17 gündür kendisinden haber alınamıyordu. Köydekilerin anlattıklarından yola çıkılarak, kamuoyuna yansıyan ve hakkında 23 adli işlem olan kaybın baş şüphelisi Sinan Sarıdoğan, 17 yaşındaki bir erkek çocuğuna cinsel taciz suçundan tutuklanarak cezaevine girdi. Ancak Arife Gökçe'nin kaybıyla ilgili araştırmalar yapılırken Sinan Sardoğan'la ilgili ortaya çıkan gerçekler herkesi çileden çıkarttı.
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İHBAR YAĞDI!
Ayrıca daha önce kendisi ile karakolluk olan mağdur vatandaşları bile tanımadığını iddia eden Sinan S. yine hem ekran başındakileri hem de stüdyodakileri şaşkına uğrattı. Arife Gökçe'nin kaybolduğu gün bazı eşyalarını yıkadığı ve yaktığını söyleyen Sinan'ın bu hareketleri ise dikkat çekti.