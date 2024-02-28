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Sandık Kokusu’nun Reha’sı Necip Memili’nin kardeşi Yasak Elma’nın yıldızı çıktı! Duyan inanamadı! O da kendi gibi oyuncu...

Kadrosunda Demet Akbağ, Metin Akdülger, Özge Özpirinçci, Meriç Aral gibi isimlerin yer aldığı Sandık Kokusu dizisinde Reha karakteriyle izleyici karşısına çıkan Necip Memili hakkındaki bir gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Memili'nin kardeşi kendisi gibi oyuncu çıktı. İşte Necip Memili'nin Yasak Elma dizisinde de rol alan oyuncu kardeşi...

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Giriş Tarihi 28 Şubat 2024, 15:11 Güncelleme 28 Şubat 2024, 15:11
Sandık Kokusu’nun Reha’sı Necip Memili’nin kardeşi Yasak Elma’nın yıldızı çıktı! Duyan inanamadı! O da kendi gibi oyuncu... 1

Demet Akbağ, Metin Akdülger, Özge Özpirinçci, Levent Can, Meriç Aral gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Sandık Kokusu dizisinde Reha karakterini canlandıran Necip Memili'nin hayatı merak edildi.

Sandık Kokusu’nun Reha’sı Necip Memili’nin kardeşi Yasak Elma’nın yıldızı çıktı! Duyan inanamadı! O da kendi gibi oyuncu... 2

NECİP MEMİLİ KİMDİR?
1980 yılında Adana'da dünyaya gelen Necip Memili, Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezun oldu. Hanımın Çiftliği, Yalan Dünya, Bedel, Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Dolunay gibi yapımlarda rol alan oyuncu, son olarak Sandık Kokusu ile izleyici karşısına geçti.

Sandık Kokusu’nun Reha’sı Necip Memili’nin kardeşi Yasak Elma’nın yıldızı çıktı! Duyan inanamadı! O da kendi gibi oyuncu... 3

Didem Dayıcıoğlu ile 2020'de nikah masasına oturan oyuncunun ailesi de merak edildi.

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