Sandık Kokusu’nun Reha’sı Necip Memili’nin kardeşi Yasak Elma’nın yıldızı çıktı! Duyan inanamadı! O da kendi gibi oyuncu...

Kadrosunda Demet Akbağ, Metin Akdülger, Özge Özpirinçci, Meriç Aral gibi isimlerin yer aldığı Sandık Kokusu dizisinde Reha karakteriyle izleyici karşısına çıkan Necip Memili hakkındaki bir gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Memili'nin kardeşi kendisi gibi oyuncu çıktı. İşte Necip Memili'nin Yasak Elma dizisinde de rol alan oyuncu kardeşi...