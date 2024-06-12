Sandık Kokusu’nun Reha’sı Necip Memili’nin kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Yasak Elma’nın yıldızı...

Kadrosunda Uğur Yücel, Demet Akbağ, Özge Özpirinçci, Levent Can, Meriç Aral gibi isimlerin yer aldığı Sandık Kokusu dizisinde Reha karakterini canlandıran Necip Memili'nin hayatı merak konusu oldu. Didem Dayıcıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren bir çocuk babası Memili'nin özellikle ailesi merak edildi. Eşi ile romantik pozlarıyla beğeni toplayan oyuncunun kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Memili'nin kardeşinin Yasak Elma dizisinde rol aldığı ortaya çıktı. Bakın Necip Memili'nin kardeşi hangi oyuncuymuş...
Sandık Kokusu dizisinde Özge Özpirinçci, Meriç Aral ve Demet Akbağ gibi isimlerle kamera karşısına geçen Necip Memili'nin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
NECİP MEMİLİ KİMDİR?
1980 yılında Adana'da dünyaya gelen Necip Memili, Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezun oldu.
2006 yılında oyuncuk kariyerine Yaprak Dökümü ile başladı. Çukur, Dila Hanım, Hanımın Çiftliği, Yalan Dünya, Bedel, Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Dolunay gibi yapımlarda rol alan oyuncu, son olarak Sandık Kokusu ile izleyici karşısına geçti.