Sandık Kokusu’nun Reha’sı Necip Memili’nin kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Yasak Elma’nın yıldızı...

Kadrosunda Uğur Yücel, Demet Akbağ, Özge Özpirinçci, Levent Can, Meriç Aral gibi isimlerin yer aldığı Sandık Kokusu dizisinde Reha karakterini canlandıran Necip Memili'nin hayatı merak konusu oldu. Didem Dayıcıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren bir çocuk babası Memili'nin özellikle ailesi merak edildi. Eşi ile romantik pozlarıyla beğeni toplayan oyuncunun kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Memili'nin kardeşinin Yasak Elma dizisinde rol aldığı ortaya çıktı. Bakın Necip Memili'nin kardeşi hangi oyuncuymuş...