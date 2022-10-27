Salon gülmekten kırıldı! "Mikrofonu hemen kapatın devamı gelecek.." Ünlü spiker Ece Üner tuvalete giderken mikrofonu açık unuttu!

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayınlanan bir programa katılan Ece Üner mikrofonunu açık unuttu. Tuvalete gitmek için ayrıldıktan sonra arka taraftan söyledikleri tamamiyle duyuldu. Ece Üner'in sesini duyan seyirciler ise kahaha atmaya başladı. İşte o anlar...