Salon gülmekten kırıldı! "Mikrofonu hemen kapatın devamı gelecek.." Ünlü spiker Ece Üner tuvalete giderken mikrofonu açık unuttu!
Ünlü spiker Ece Üner katıldığı bir programda büyük dalgınlık yaşadı.
27.10.2022 09:12 - Son Güncelleme: 27.10.2022 09:12
Ece Üner'in 'Tuvalete.. Hayır hayır çok iyiyim. Tuvalete gidiyorum..' sözlerinin duyulmasıyla tüm salon kahkaha atmaya başladı.
OĞUZHAN UĞUR MÜDAHALE ETTİ
Programda modaretör olarak yer alan Oğuzhan Uğur ise 'Arkadaşlar hemen kapatın Ece Hanım'ın mikrofonunu. Devamı gelecek belli..' diyerek espri yaptı.