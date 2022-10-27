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Haberler Magazin Salon gülmekten kırıldı! "Mikrofonu hemen kapatın devamı gelecek.." Ünlü spiker Ece Üner tuvalete giderken mikrofonu açık unuttu!

Salon gülmekten kırıldı! "Mikrofonu hemen kapatın devamı gelecek.." Ünlü spiker Ece Üner tuvalete giderken mikrofonu açık unuttu!

Ünlü spiker Ece Üner katıldığı bir programda büyük dalgınlık yaşadı.

takvim.com.tr
27.10.2022 09:12 - Son Güncelleme: 27.10.2022 09:12
Salon gülmekten kırıldı! Mikrofonu hemen kapatın devamı gelecek.. Ünlü spiker Ece Üner tuvalete giderken mikrofonu açık unuttu!

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayınlanan bir programa katılan Ece Üner mikrofonunu açık unuttu. Tuvalete gitmek için ayrıldıktan sonra arka taraftan söyledikleri tamamiyle duyuldu. Ece Üner'in sesini duyan seyirciler ise kahaha atmaya başladı. İşte o anlar...

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Salon gülmekten kırıldı! Mikrofonu hemen kapatın devamı gelecek.. Ünlü spiker Ece Üner tuvalete giderken mikrofonu açık unuttu!

Tuvalete gitmek için kalktığı sırada mikrofonunun açık olduğunu unuttu.

Salon gülmekten kırıldı! Mikrofonu hemen kapatın devamı gelecek.. Ünlü spiker Ece Üner tuvalete giderken mikrofonu açık unuttu!

Aralarında Cüneyt Özdemir, Okan Bayülgen, Haluk Levent gibi birçok isimin yer aldığı salon Üner çıktıktan sonra sesini duymaya devam dince büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Salon gülmekten kırıldı! Mikrofonu hemen kapatın devamı gelecek.. Ünlü spiker Ece Üner tuvalete giderken mikrofonu açık unuttu!

Ece Üner'in 'Tuvalete.. Hayır hayır çok iyiyim. Tuvalete gidiyorum..' sözlerinin duyulmasıyla tüm salon kahkaha atmaya başladı.

Salon gülmekten kırıldı! Mikrofonu hemen kapatın devamı gelecek.. Ünlü spiker Ece Üner tuvalete giderken mikrofonu açık unuttu!

OĞUZHAN UĞUR MÜDAHALE ETTİ

Programda modaretör olarak yer alan Oğuzhan Uğur ise 'Arkadaşlar hemen kapatın Ece Hanım'ın mikrofonunu. Devamı gelecek belli..' diyerek espri yaptı.

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