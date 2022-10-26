Acun Ilıcalı'ya küfürler etmişti intihara kalkıştı! Survivor Taner Tolga Tarlacı bileklerini kesti! İntihara kalkışan Taner Tolga Tarlacı...
Survivor yarışmasıyla tanınan ve yaptığı ilginç hareket ve konuşmalarla dikkatleri üzerine çeken Taner Tolga Tarlacı'dan gelen haberler magazin gündemine bomba gibi düştü. Survivor sonrası yapımcı Acun Ilıcalı'ya demediğini bırakmayan Taner Tolga Tarlacı'nın cezaevinde bileklerini keserek intihara kalkıştığı iddia edildi. Tarlacı'yı, Rum gardiyanlar kurtardı. İşte haberin detayları...
26.10.2022 15:03 - Son Güncelleme: 26.10.2022 15:03
Katıldığı Survivor'la adını duyuran ancak sonrasın Acun Ilıcalı ile ters düşen Taner Tolga Tarlacı'nın intihara teşebbüs ettiği iddia edildi. İşte detaylar...
2011 yılında Survivor yarışmasıyla hayatımıza giren enerjisiyle seyircinin dikkatini çeken Taner Tolga Tarlacı, yaptığı açıklamalar ve tavırlarıyla her koşulda ilgiyi üzerine çeken bir isimdi.