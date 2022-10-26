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Haberler Magazin Acun Ilıcalı'ya küfürler etmişti intihara kalkıştı! Survivor Taner Tolga Tarlacı bileklerini kesti! İntihara kalkışan Taner Tolga Tarlacı...

Acun Ilıcalı'ya küfürler etmişti intihara kalkıştı! Survivor Taner Tolga Tarlacı bileklerini kesti! İntihara kalkışan Taner Tolga Tarlacı...

Survivor yarışmasıyla tanınan ve yaptığı ilginç hareket ve konuşmalarla dikkatleri üzerine çeken Taner Tolga Tarlacı'dan gelen haberler magazin gündemine bomba gibi düştü. Survivor sonrası yapımcı Acun Ilıcalı'ya demediğini bırakmayan Taner Tolga Tarlacı'nın cezaevinde bileklerini keserek intihara kalkıştığı iddia edildi. Tarlacı'yı, Rum gardiyanlar kurtardı. İşte haberin detayları...

26.10.2022 15:03 - Son Güncelleme: 26.10.2022 15:03
Acun Ilıcalı’ya küfürler etmişti intihara kalkıştı! Survivor Taner Tolga Tarlacı bileklerini kesti! İntihara kalkışan Taner Tolga Tarlacı...

Katıldığı Survivor'la adını duyuran ancak sonrasın Acun Ilıcalı ile ters düşen Taner Tolga Tarlacı'nın intihara teşebbüs ettiği iddia edildi. İşte detaylar...

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Acun Ilıcalı’ya küfürler etmişti intihara kalkıştı! Survivor Taner Tolga Tarlacı bileklerini kesti! İntihara kalkışan Taner Tolga Tarlacı...

2011 yılında Survivor yarışmasıyla hayatımıza giren enerjisiyle seyircinin dikkatini çeken Taner Tolga Tarlacı, yaptığı açıklamalar ve tavırlarıyla her koşulda ilgiyi üzerine çeken bir isimdi.

Acun Ilıcalı’ya küfürler etmişti intihara kalkıştı! Survivor Taner Tolga Tarlacı bileklerini kesti! İntihara kalkışan Taner Tolga Tarlacı...

Kısa sürede tüm Türkiye'nin tanıdığı biri haline gelen Tarlacı, yarışmanın ardından anlamsız hareketleriyle gündem olmayı başarmıştı.

Acun Ilıcalı’ya küfürler etmişti intihara kalkıştı! Survivor Taner Tolga Tarlacı bileklerini kesti! İntihara kalkışan Taner Tolga Tarlacı...

Türkiye'de karıştığı suçlar nedeniyle yaşamını Güney Kıbrıs'ta sürdürmeye başlamıştı. Orada yaptığı açıklamalarla da zaman zaman kendini hatırlatıyordu.

Acun Ilıcalı’ya küfürler etmişti intihara kalkıştı! Survivor Taner Tolga Tarlacı bileklerini kesti! İntihara kalkışan Taner Tolga Tarlacı...

Paylaştığı videolarda hem arkadaşları hem de Survivor yarışmasıyla ilgili birçok açıklama yapmıştı.

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