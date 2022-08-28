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Haberler Magazin Salako'nun güzeli Meral Zeren’in son hali yürek sızlattı! Kemal Sunal'ın biricik Emine'sini görenler: "Yeşilçam güzeline yıllar hiç acımamış"

Salako'nun güzeli Meral Zeren’in son hali yürek sızlattı! Kemal Sunal'ın biricik Emine'sini görenler: "Yeşilçam güzeline yıllar hiç acımamış"

Salako'nun güzeli Meral Zeren'in son hali yürek sızlattı! Kemal Sunal'ın biricik Emine'sini görenler, "Yeşilçam güzeline yıllar hiç acımamış" diyor. Çatalca İnceğiz mağaraları ile Çatalca'nın Kestanelik ve Örcünlü köylerinde çekilen, Kemal Sunal ve Meral Zeren'in başrol paylaştığı 1974 yapımı Salako Türk sinemasının efsane filmlerinden biri. Kadrosunda İhsan Yüce, Talat Gözbak, Kamran Usluer gibi oyuncuların yer aldığı dizide Emine karakterini canlandıran Meral Zeren'in son hali merak konusu oldu. Döneme güzelliğiyle adını altın harflerle yazdıran Meral Zeren'in şimdilerde ne yaptığı merak edenler, Yeşilçam'a damga vuran oyuncunun son haliyle şaşkına döndü. İşte Salako'nun güzeller güzeli Emine'sinin son hali...

28.08.2022 09:13 - Son Güncelleme: 28.08.2022 09:16
Salako’nun güzeli Meral Zeren’in son hali yürek sızlattı! Kemal Sunal’ın biricik Emine’sini görenler: Yeşilçam güzeline yıllar hiç acımamış

"YEŞİLÇAM GÜZELİNE YILLAR HİÇ ACIMAMIŞ"

Salako'nun güzeli Meral Zeren'in son hali yürek sızlattı! Kemal Sunal'ın biricik Emine'sini görenler, "Yeşilçam güzeline yıllar hiç acımamış" yorumları yapıyor.

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Salako’nun güzeli Meral Zeren’in son hali yürek sızlattı! Kemal Sunal’ın biricik Emine’sini görenler: Yeşilçam güzeline yıllar hiç acımamış

13 YAŞINDA KEŞFEDİLDİ

Diyarbakırlı bir ailenin kızı olarak 6 Haziran 1956 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Meral Zeren... Henüz 13 yaşındayken sahnelere çıkıp şarkıcılık yapmaya başladı ve dönemin ünlü yönetmenleri Atıf Yılmaz ve Memduh Ün tarafından şarkı söylerken keşfedildi.

Salako’nun güzeli Meral Zeren’in son hali yürek sızlattı! Kemal Sunal’ın biricik Emine’sini görenler: Yeşilçam güzeline yıllar hiç acımamış

Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde "Önce Sev Sonra Vur" adlı film ile oyunculuğa başlayan Zeren, özellikle Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı Salako ve Şaşkın Damat filmleriyle hafızalara kazındı.

Salako’nun güzeli Meral Zeren’in son hali yürek sızlattı! Kemal Sunal’ın biricik Emine’sini görenler: Yeşilçam güzeline yıllar hiç acımamış

Yeşilçam yıldızı, yönetmenliğini Atıf Yılmaz üstlendiği, senaryosunu Sadık Şendil ve Ertem Eğilmez'in kaleme aldığı, 1974 yapımı Salako'nun televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme geldi.

Salako’nun güzeli Meral Zeren’in son hali yürek sızlattı! Kemal Sunal’ın biricik Emine’sini görenler: Yeşilçam güzeline yıllar hiç acımamış

Zeren hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, güzelliğiyle Yeşilçam'a damga vuran oyuncunun son halini görünce ise şaştı kaldı.

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